Nagelsmann: Guardiolas Spiel "ein Vorbild"

Julian Nagelsmann feiert sein Einjähriges als Hoffenheim-Trainer

Am 11. Februar 2016 wurde Julian Nagelsmann der jüngste Bundesligatrainer aller Zeiten. In diesem Jahr erlebte der 29-Jährige mit der TSG Hoffenheim bereits Highlights, wie den Klassenerhalt und den aktuellen Höhenflug auf Rang fünf. Trotz seines Alters soll das Trainertalent nun schon auf dem Zettel der ganz großen Vereine stehen.

Nagelsmann selbst amüsieren die Gerüchte um seine Person: "Ich finde das ganz lustig. Alle schreiben mich hier weg. Alle wollen, dass ich weggehe", sagte er dem "kicker" augenzwinkernd und fügte ernst an: "Ist einer erfolgreich, wird er hochgejubelt. Aber der Bewertungszeitraum ist mittlerweile sehr kurz, in beide Richtungen und Extreme. Bei mir geht es gerade ins positive Extrem. Wenn wir mal einige Spiele verlieren, wird es in die andere Richtung gehen. Dann werde ich nicht mehr mit Bayern in Verbindung gebracht, sondern mit dem SV Ohlstadt."

Dennoch sei er sehr erfolgshungrig und wolle mit Hoffenheim das Maximale herausholen. "Und wenn irgendwann ein großer Klub kommen sollte und die Zeit reif ist, versuche ich auch dort, mein Bestes zu geben und Titel zu gewinnen", erklärte Nagelsmann, der einen Wechsel zu einem erfolgreicheren Klub also durchaus als Option sieht. Aktuell sei er allerdings mit Leib und Seele Hoffenheim-Trainer.

Vertragsverlängerung keine Option

Trotz der Verbundenheit ist aber auch eine Vertragsverlängerung derzeit keine Option. "Ich stehe noch zweieinhalb Jahre unter Vertrag, und es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, darüber zu reden. Weder weil ich kategorisch nicht will, noch weil ich weg will", meinte der gebürtige Landsberger: "Ich brauche weder mehr Geld noch einen längeren Vertrag für mein persönliches Glück. Ich bin zufrieden, wie es ist."

Nagelsmann gilt wie viele seine prominenten Kollegen als akribischer Arbeiter und Ehrgeizling. Die Bezeichnungen kommen nicht von ungefähr. "Man spielt ein Spiel, um es zu gewinnen. Das bringe ich jetzt schon meinem Sohn bei", meinte er: "Wenn du im Fußball alles gewinnst, kriegst du am Ende einen schönen Pokal." Der Jungspund-Coach erscheint als Getriebener auf der Jagd nach dem perfekten Spiel - durchaus eine Ähnlichkeit zu Startrainer Pep Guardiola. "Durch die Art, wie Guardiola spielen lässt, ist er ein Vorbild", gab Nagelsmann zu: "Aber es ist nicht so, dass ich mir da alles abschaue und es kopiere. Es ist wertvoll, von allen zu lernen, nicht nur im Fußball."

Was bringt die Zukunft?

Sein ganzes Leben will Nagelsmann nach seinem Blitzstart ins Geschäft nicht als Trainer arbeiten. "Es hängt davon ab, wie es läuft. Diesen Vorsatz hatten viele Trainer, die dann aber den Absprung nicht geschafft haben, weil es ein spannender, reizvoller Job ist", erklärte er: "Es ist aktuell eine Wunschvorstellung, mit 50 noch mal einen anderen Beruf auszuüben, der nicht mehr mit so viel Stress verbunden ist und mit so vielen Leuten, die bewerten und mitreden wollen."

Auch über den Fußball der Zukunft macht er sich Gedanken. Besonders die Spielphilosophie würde sich ändern. "Außerdem denke ich, dass es Regeländerungen geben wird, die das Spiel beeinflussen, wie der Videobeweis oder Zeitstrafen", prognostizierte der Bayer: "Aber auch da spielt Geld eine Rolle. Vielleicht eine Auszeit als Werbepause. Alles eine Frage der Vermarktung."