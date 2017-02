Moritz: Meier "kennt sich in dieser Liga aus"

Christoph Moritz (r.) will als Führungsspieler im Abstiegskampf vorangehen

Nach dem Sieg gegen Würzburg hat sich Christoph Moritz über Cheftrainer Norbert Meier geäußert. Er sprach außerdem über die jüngsten Leistungen und die Ziele des Vereins.

Nach der 0:1-Niederlage in Hannover hatte Trainer Norbert Meier taktische Änderungen vorgenommen. "Am System haben wir ein bisschen gedreht, spielen offensiv statt Raute ein 4-2-3-1", erklärte Moritz gegenüber dem "kicker". Meier habe die Mannschaft gut eingestellt: "Er kennt sich in dieser Liga aus, bereitet uns gut auf eklige Gegner wie Würzburg vor."

Meier habe zudem die Erarbeitung von Chancen in den Vordergrund gestellt. "Hinten standen wir schon vorher gut, daher liegt der Fokus auf dem Herausspielen von Chancen. Hoffentlich erarbeiten wir uns in Düsseldorf wieder mehr davon und verwerten einige", sagte Moritz im Hinblick auf den nächsten Spieltag.

Moritz will "möglichst oft am Ball sein"

In Hannover hatte die Leistung gestimmt, aber das Ergebnis nicht. Umgekehrt lief es beim 1:0-Sieg gegen Würzburg. Dort fiel der Siegtreffer erst zehn Minuten vor Schluss. Für Moritz seien beide Spiele nicht zu vergleichen.

"Hannover ist sehr risikobereit im Aufbauspiel, Würzburg nicht. Da hast du kaum Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, nach denen wir bei 96 viel schneller vorm Tor und besser im Spiel waren", sagte der 27-Jährige. Zudem verwies er auf den schlechten Platzzustand am Betzenberg.

Für sich selbst hat Moritz klare Ansprüche. Als Führungsspieler wolle er "möglichst oft am Ball sein, optimalerweise in der gegnerischen Hälfte und nicht so oft hinten." Vorne wolle er mehr Chancen kreieren und selbst den Abschluss suchen.

Das Thema Abstiegskampf lasse sich für den FCK nicht mehr leugnen. "Ja, wo wir stehen, brauchen wir über nichts anderes zu reden", so Moritz. Seine Marschroute: "Wir sollten so schnell wie möglich 40 Punkte holen." Dabei habe er nicht die Tabelle im Visier, sondern nur die eigene Leistung.