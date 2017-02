Watzke bestätigt erste Ermittlungserfolge

Hans-Joachim Watzke hat sich zu den Vorfällen vor dem BVB-Spiel gegen Leipzig geäußert

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich nach den Ausschreitungen vor dem Heimspiel des BVB gegen RB Leipzig erstmals an die Öffentlichkeit gewandt und das weitere Vorgehen der Schwarz-Gelben in der Angelegenheit erläutert.

"Auch zwei Tage nach den Ereignissen vom Samstag sind wir immer noch schockiert über diese massive Gewalt und die Beleidigungen, die dort stattgefunden haben", sagte Watzke in einem Video, das der BVB über die Sozialen Medien veröffentlichte.

Erneute Stellungnahme von Hans-Joachim Watzke zu den Vorkommnissen am Samstag: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufarbeitung“ pic.twitter.com/PxQMrcPRii — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Februar 2017

"Wir versichern den Betroffenen unser Mitgefühl. Das gilt sowohl für die Fans von RB Leipzig als auch die Angehörigen der Polizeit", so Watzke weiter. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung dieser nicht zu tolerierenden Dinge", versprach der 57-Jährige, der bereits erste Fortschritte verkündete: "Wir haben auch erste Erfolge. Wir haben das Gefühl, dass wir erste Täter haben ermitteln können."

Um wen es sich dabei handelt, wollte der Geschäftsführer noch nicht verraten: "Ich bitte Sie allerdings noch um ein paar Tage Geduld, weil jetzt Präzision und Genauigkeit vor Schnelligkeit geht. Wir werden in der kommenden Woche die Öffentlichkeit gezielt über die Erfolge der Ermittlungen informieren und werden auch dann schon Stellung dazu nehmen, in wie weit das entsprechend sanktioniert wird", so Watzke, der die vorübergehende Zurückhaltung des BVB wie folgt begründete: "Es ist aus unserer Sicht elementar wichtig, jetzt noch ein paar Tage gezielt zu ermitteln, damit wir auch eine große Sicherheit in der Argumentation aufweisen können."