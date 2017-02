Ancelotti schießt gegen Costa-Berater

Carlo Ancelotti glaubt, dass Douglas Costa glücklich in München ist

Am Sonntag kokettierte Bayern Münchens Flügelstürmer Douglas Costa öffentlich mit einem Wechsel. Am Montag hat Trainer Carlo Ancelotti reagiert und gegen Costas Berater geschossen.

"Ich habe das Interview nicht gelesen. Aber ich spreche jeden Tag mit ihm. Er ist hier zufrieden", sagte Ancelotti über Costas Situation bei den Bayern. Am Sonntag hatte der Brasilianer in der "Bild am Sonntag" von "millionenschweren Angeboten aus China" und Interessenten aus der "fantastischen" Premier League gesprochen. Fußball sei ein Geschäft und Bayern müsse "nur ein Angebot annehmen und die anderen zahlen."

Sein Trainer vermutete in der Bayern-Pressekonferenz am Montag Costas Berater hinter dem Interview und den Aussagen. "Um das Glück und die Traurigkeit der Spieler und Trainer herum gibt es im Fußball auch die Spielerberater, die Druck auf den Verein ausüben wollen", meinte Ancelotti: "Sie wollen enger involviert sein."

Er spreche direkt mit Costa, der glücklich sei, in München zu spielen. "Das zählt für mich", meinte der Trainer: "Was sein Agent denkt, ist nicht mein Problem. Ich denke, dass das Interview eher vom Agenten als vom Spieler kam."