Ried trennt sich von Stefan Reiter

Stefan Reiter ist nicht mehr Sportdirektor in Ried

Bei der SV Ried geht eine Ära zu Ende. Sportdirektor Stefan Reiter wurde am Montagabend dienstfrei gestellt. Die Trennung mit Saisonende wurde bei einer Präsidiumssitzung einstimmig beschlossen, hieß es seitens der Innviertler in einer Aussendung.

Bereits am Freitag hatte Reiter Gerüchte über einen möglichen Abschied selber bestätigt. Die Vertragsauflösung erfolgte nun "einvernehmlich". Ried-Organisationsvorstand Karl Wagner in einer ersten Stellungnahme: "Stefan Reiter war mehr als 20 Jahre für die SV Ried tätig. Er hat wesentlich zu den Erfolgen des Klubs in den vergangenen zwei Jahrzehnten beigetragen. Dafür möchten wir uns bei Stefan Reiter sehr herzlich bedanken. Es war uns deshalb sehr wichtig, dass wir diesen Vertrag im Einvernehmen auflösen."

Die Rieder erhoffen sich durch die Personalentscheidung frischen Wind. "Nach dieser langen Zeit ist eine gewisse Routine eingekehrt. Um die Entwicklung der SV Ried weiter voran zu treiben, sind wir der festen Überzeugung, dass wir jetzt neue Wege gehen müssen. Nur so können wir wieder eine positive Aufbruchsstimmung bei der SV Ried schaffen", so Wagner weiter.

red