Zwangspause für TSG-Verteidiger Schär

Fabian Schär wird der TSG Hoffenheim mehrere Wochen fehlen

Für Hoffenheims Fabian Schär läuft es in dieser Saison einfach nicht rund. Der Schweizer, der bei den Kraichgauern kaum noch über die Rolle des Teilzeitarbeiters hinauskommt, fällt nun verletzt aus.

Die #tsg muss mehrere Wochen auf @fabianschaer verzichten. Der Defensivspieler laboriert an einer Adduktoren-Verletzung. Gute Besserung! pic.twitter.com/PVBvVnBx1V — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 6. Februar 2017

Der 25-Jährige laboriert an einer Adduktoren-Verletzung und wird mehrer Wochen fehlen. Das gaben die Hoffenheimer am Montagabend bekannt.

Aktuell soll der Innenverteidiger in St. Gallen weilen, wo er sich behandeln lässt. Am vergangenen Spieltag fehlte Schär bereits im Kader der TSG.

In der laufenden Spielzeit kam der Eidgenosse bislang auf ernüchternde sechs Liga-Einsätze. Lediglich dreimal stand er dabei in der Startformation, nur am ersten Spieltag durfte Schär durchspielen.