"Dann 110 Prozent" - SVM glaubt an sich

Neo-Mattersburg-Coach Gerald Baumgartner gibt sich optimistisch

Zumindest laut Tabelle ist der SV Mattersburg der erste Anwärter auf den Abstieg aus der Bundesliga. Vor den 16 Frühjahrsrunden beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Neunten SKN St. Pölten vier Punkte, die achtplatzierten Rieder sind schon sechs Zähler entfernt.

Dennoch ist die Hoffnung der Burgenländer auf den Klassenerhalt groß, was nicht nur an den Neuverpflichtungen Stefan Maierhofer, César Ortiz und David Atanga liegt, sondern auch an Neo-Coach Gerald Baumgartner. Der im Winter als Nachfolger von Ivica Vastić geholte Salzburger versprüht vor dem Jahresauftakt am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Heimspiel gegen Sturm Graz positive Stimmung. "Wir werden alles reinhauen. Und wenn 100 Prozent nicht genug sind, dann 110 Prozent", sagte der 52-Jährige.

Im Herbst gelangen den Mattersburgern in 20 Partien gerade einmal drei Siege. "Aber da war auch viel Pech dabei, außerdem ist dann noch eine Drucksituation dazugekommen, wenn man in der Tabelle hinten ist." Deswegen hat Baumgartner in der Vorbereitung versucht, der Mannschaft neues Selbstvertrauen einzuimpfen. "Auswärts gibt es Nachholbedarf, und daheim müssen wir zu alter Stärke finden."

Gelingen soll dies mit einem kompakteren Auftreten als in den vergangenen Monaten. "Wir wollen aktiv verteidigen, die Räume enger machen und individuelle Fehler abstellen", beschrieb der Mattersburg-Coach seine Vorhaben. Ob es eine gravierende Systemänderung geben wird, ließ der frühere Austria-Betreuer offen und relativierte: "Entscheidend ist die Spielanlage und wie man gegen den Ball arbeitet, nicht das System."

Maierhofers Persönlichkeitsstruktur

Eine Spielanlage mit zwei echten Stürmern, wie sie Baumgartner mit Maierhofer und Patrick Bürger zur Verfügung stehen, dürfte es nicht allzu oft geben. "Das ist zwar denkbar, die Frage wird aber sein, gegen welchen Gegner wir so ein Risiko nehmen." Selbst wenn Maierhofer das eine oder andere Mal auf der Bank Platz nehmen sollte, sei er für das Team extrem wichtig. "Er kann uns von seiner Persönlichkeitsstruktur her weiterhelfen", vermutete der Mattersburg-Betreuer.

Tore des 2,02 Meter großen Sturmtanks könnten sich nicht nur für die Burgenländer, sondern auch für Baumgartner selbst bezahlt machen - im Falle des Klassenerhalts verlängert sich der Vertrag des Trainers bis 2020. "Aber ich denke überhaupt nicht an meine Person. Es war nicht leicht, wieder in die oberste Liga reinzukommen, jetzt will ich das in mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen", sagte Baumgartner.

Der Salzburger gewann mit dem damaligen Regionalligisten Pasching 2013 sensationell den ÖFB-Cup und schaffte es ein Jahr später mit dem zweitklassigen SKN St. Pölten wieder ins Finale. Dadurch wurde die Austria auf ihn aufmerksam - allerdings war das Engagement bei den Veilchen im März 2015 nach nicht einmal einem Jahr wieder beendet. "Ich war überall erfolgreich, nur nicht bei der Austria. Und auch diese Erfahrung war wichtig für mich."

Willige Spieler

Bei Mattersburg herrschen laut Baumgartner gänzlich andere Voraussetzungen als bei der Austria. "Es kommt mir entgegen, dass ich auf eine Mannschaft treffe, die meine Vorstellungen umsetzen will." Dadurch ist der Optimismus im Kampf um den Liga-Verbleib groß. "Ich habe gar nicht im Kopf, was bei einem Abstieg passiert, sondern nur, dass wir es schaffen."

Theoretisch ließe sich ein Abstieg in dieser Saison leichter als sonst verschmerzen, schließlich könnten aufgrund der Liga-Reform im kommenden Jahr bis zu drei Vereine von der zweithöchsten in die höchste Klasse klettern. "Doch wir setzen lieber darauf, jetzt oben zu bleiben. Es gibt keine Garantie, gleich wieder raufzukommen", betonte Baumgartner. Sein neuer Verein stieg 2003 erstmals in die höchste Liga auf, zehn Jahre später folgte der Abstieg. Bis zur Rückkehr ins Oberhaus dauerte es dann zwei Jahre.

apa/red