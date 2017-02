Schmidt vor dem Aus? Völler dementiert

Roger Schmidt steht bei Bayer Leverkusen angeblich vor dem Aus

Nach nur zwei Siegen aus den letzten neun Ligaspielen steht Trainer Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen angeblich vor dem Aus. Laut "Bild" wird die Partie gegen Frankfurt für den 49-Jährigen zum Endspiel. Sportchef Rudi Völler weiß davon nichts.

Zehn Punkte Rückstand auf Platz vier, eine verspielte 2:0-Führung gegen Mönchengladbach und eine desaströser Auftritt in Hamburg: Über dem Bayer-Kreuz ziehen in diesen Tagen dunkle Wolken auf. Die sportliche Misere des Werksklubs könnte schon bald personelle Konsequenzen nach sich ziehen. Wie die "Bild" berichtet, wird Trainer Roger Schmidt womöglich als erster seinen Stuhl räumen müssen.

Sollte Bayer Leverkusen auch die kommende Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt verlieren, droht dem Chefcoach das Aus. Mehr noch: Laut "Bild" entscheidet auch das Wie über Schmidts Zukunft. Die Verantwortlichen fordern nicht einfach nur einen Sieg, sondern einen besonders überzeugenden, will das Blatt erfahren haben. Zudem soll es in der Kabine knistern. Demnach passe vielen Spielern die Art des Trainers nicht. Der vorhandene Riss zwischen Mannschaft und Schmidt sei nicht mehr zu kitten, heißt es.

Minimalziel in Gefahr

Was an den Gerüchten wirklich dran ist, bleibt abzuwarten. Rudi Völler hat das drohende Aus noch am Dienstag dementiert. "Es gibt kein Ultimatum", sagte der Ex-Profi zur aufgekommenen Trainerdiskussion. Dass nach zwei Niederlagen und nur Tabellenplatz neun "alles infrage gestellt" werde, gehöre zum Geschäft. "Da bin ich nicht blauäugig. Den Druck müssen wir, der Trainer und die Mannschaft aushalten."

Nicht wegzudiskutieren ist allerdings die sportliche Krise der Werkself. Eine Weiterentwicklung ist in der laufenden Saison kaum zu erkennen. Überzeugende Auftritte wie in der ersten Halbzeit gegen Mönchengladbach wechseln sich mit enttäuschenden Leistungen wie in Hamburg wöchentlich ab.

Obwohl der Kader nachweislich über großes Potenzial und Qualität verfügt, rangiert die Mannschaft nach knapp zwei Dritteln der Saison immer noch hinter Vereinen wie dem SC Freiburg, 1. FC Köln oder Hertha BSC. Das laut Rudi Völler "Minimalziel Europa League" ist in Gefahr, das "Wunschziel Champions League" schon jetzt nahezu außer Reichweite.