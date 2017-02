Auto von Pescara-Präsident in Brand gesetzt

Das Auto von Pescara-Präsident Daniele Sebastiani ist in Brand gesetzt worden

Das Auto von Pescara-Präsident Daniele Sebastiani ist in der Nacht zum Dienstag in der Stadt in Brand gesetzt worden. Die Feuerwehr musste ausrücken, um die Flammen zu löschen. Es wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

gravissimo episodio nella notte. Assolutamente da censurare. Così non è più sport #Sebastiani #Pescara https://t.co/LMFmlnqbQ0 — PESCARA Sport 24 (@pescarasport24) 7. Februar 2017

"Ich bin empört", sagte Sebastiani am Tag nach dem Zwischenfall. Anschließend ging der Präsident sogar noch weiter und erklärte wütend: "Am Ende des Jahres werde ich den Verein verlassen."

Die Polizei ermittelt in der Hooligan-Szene, zuletzt waren Mauern mit Schmähungen gegen Sebastiani beschmiert worden. Tabellenschlusslicht Pescara hatte am Sonntag eine 2:6-Heimpleite gegen Lazio hinnehmen müssen. Dabei war Sebastiani von Fans ausgepfiffen worden.