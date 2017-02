Fanforscher: "BVB-Ordnungsdienst hat versagt"

Die Ordner des BVB haben laut Fanforscher Gunter A. Pilz versagt

Sportsoziologe und Fan-Forscher Gunter A. Pilz rechnet nach den heftigen Krawallen von Samstag mit einem harten Durchgreifen von Borussia Dortmund. Der BVB werde beim Vorgehen gegen die eigenen Ultras "die Schraube anziehen", sagte der 72-Jährige im Interview mit dem "Sport-Informations-Dienst".

Herr Pilz, die Ausschreitungen beim Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig sind weiter in aller Munde. Vereine kündigen in solchen Fällen gerne ein hartes Vorgehen an, doch oft bleibt es bei bloßen Ankündigungen. Muss man nicht ein Exempel statuieren?

Günter A. Pilz: Ich gehe davon aus, dass Borussia Dortmund die Schraube anziehen wird. Die Täter werden, wenn sie denn identifiziert werden, Stadionverbote erhalten. Mehr kann der Verein zunächst auch nicht tun. Das andere ist die Sache der Gerichte. Auch wird das Sportgericht des DFB wohl saftige Geldstrafen verhängen. Zudem ist ja auch ein Teilausschluss von Fans im Gespräch. Also, ich glaube schon, dass - was Sanktionen anbelangt - genug getan wird.

Kann diese Gewalt ansteckend sein und sich womöglich auf kommende Spiele in Pokal und Bundesliga übertragen?

Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, dass es sich in der Tat um einen speziellen Fall dieser beiden Klubs gehandelt hat. Die Ultras sind ja dafür bekannt, dass sie die Wurzeln des Fußballs retten wollen und gegen hemmungslose Kommerzialisierung kämpfen. Und wenn man sich noch den Tabellenplatz anschaut, auf dem Leipzig steht, und auf dem eigentlich Dortmund stehen wollte - dann sorgt das für zusätzliche Brisanz. Das hat wohl zusätzlich dazu beigetragen, dass einige Fans völlig durchgeknallt sind.

Geht der BVB richtig vor?

Ich glaube schon, dass Dortmund bislang richtig gehandelt hat. Der Klub hat schnell reagiert und klare Kante gezeigt. Man kann nur hoffen, dass die Täter aus der Anonymität geholt und bestraft werden. Generell leistet der Klub bezüglich gewaltbereiter Fans eine hervorragende Präventionsarbeit.

Also hat der Verein alles richtig gemacht?

Sicherlich nicht. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass der Klub seinen Ordnungsdienst noch einmal überprüft. Es kann doch nicht sein, dass ein Meer von Hassplakaten ins Stadion geschmuggelt wird. Da muss irgendetwas schief gelaufen sein, da hat der Ordnungsdienst in meinem Augen eklatant versagt.

Hat die Dortmunder Klubführung im Vorfeld genug zur Deeskalation beigetragen?

Auch darüber ist zu reden. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mit manchen Aussagen Öl ins Feuer gegossen. Er sollte mal in sich gehen und seine Aussagen überprüfen. Das würde wenn schon nicht zu einer Beruhigung, so wenigstens zur Verhinderung der Eskalation der Lage beitragen. Dies gilt im Übrigen für Vereinsverantwortliche aller Bundesligavereine, wenn sie sich vor brisanten Spielen öffentlich äußern.