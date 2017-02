YL: Traumtor & Bansen retten den BVB

Jacob Bruun Larsen und die A-Junioren des BVB stehen im Achtelfinale der Youth League

Als Zweiter der Vorrunden-Gruppe F mussten die A-Junioren des BVB am Dienstag einen Umweg in Kauf nehmen. In den Playoffs der Youth League mussten die Borussen gegen den israelischen Junioren-Meister Maccabi Haifa antreten.

Die Deutschen, bei denen mit DFB-U-Nationalspieler Dženis Burnić und dem dänischen Offensivkünstler Jacob Bruun Larsen zwei Spieler aus dem Profi-Kader in der Startelf standen, galten im Vorfeld als Favorit, hatten aber ihre liebe Mühe.

15 Minuten gespielt, noch immer 0:0. Gute Atmosphäre im Stadion von Maccabi. pic.twitter.com/tQcgF974WV — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Februar 2017

In weitestgehend ereignislosen ersten 45 Minuten in Haifa sorgten lediglich ein satter Schuss von Larsen in der 20. Minute und eine Kombination zwischen Larsen und Burnić nach 42 Minuten für einen Hauch von Gefahr. Es dauerte bis zur 60. Minute, bis die rund 8000 Zuschauer im Sammy-Ofer-Stadion erstmals eine Einlage aus der fußballerischen Feinschmeckerabteilung zu sehen bekamen. Die hatte es dann aber in sich.

Schwermann-Traumtor erlöst den BVB

Nach einer Hereingabe durch Wanner von der linken Seite fasste sich Dortmunds Julian Schwermann ein Herz und semmelte das Leder per Direktabnahme aus gut 18 Metern in die Maschen. Der Treffer der Marke Traumtor schockte die Hausherren allerdings nicht. Im Gegenteil: In der 65. Minute musste BVB-Keeper Eike Bansen gegen den eingewechselten Eias Araf retten, wenig später war der Schlussmann der Schwarzgelben nach einer Ecke erneut rettend zur Stelle.

Den letzten Schockmoment setzte es für den BVB dann in der Nachspielzeit, als Mohammad Awwad in aussichtsreicher Situation seine besser postierten Mitspieler ignorierte, selbst abschloss und nur einen Dortmunder Verteidiger traf. Im Anschluss an die fällige Ecke hielt der bärenstarke Bansen den Sieg endgültig fest.