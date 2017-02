Rechnung offen: "Papa" will gegen RB jubeln

Geiler Sieg! Gut so Jungs weiter gehts!!! @hsv #nurderhsv #nike #allezusammen #geilestimmung ⚽️️🇬🇷🙏🏼

A photo posted by Kyriakos Papadopoulos (@kyriakospapado14) on Feb 4, 2017 at 3:11am PST