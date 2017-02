Stimmen: "Das war atemberaubend"

Bielefeld-Trainer Jürgen Kramny erlebte einen atemberaubenden Abend

Beim Underdog aus Walldorf ist man stolz auf das Geleistete, Arminia-Coach Jürgen Kramny raubt der Pokal den Atem und Kölns Peter Stöger stellt fest, man habe nicht das beste Spiel gemacht. Die Stimmen zum Pokal:

Matthias Born (Trainer Astoria Walldorf): "Es war ein Pokalspiel, wie man es sich als Zuschauer wünscht. Uns hat das bisschen Glück zur Sensation gefehlt. Dennoch bin ich stolz auf die Truppe. Ich konnte keinen Klassenunterschied erkennen."

Jürgen Kramny (Trainer Arminia Bielefeld): "Das war der atemberaubende Pokalabend, den wir uns ganz anders vorgestellt hatten. Walldorf hat uns alles abverlangt. Wir sind sehr froh über den Viertelfinaleinzug."

Kramny zur anstehenden Auslosung: "So eine Auslosung ist ja kein Wünschdirwas. Ein Heimspiel wäre schön."

Fabian Klos (Stürmer Arminia Bielefeld): "Typisch Pokal. Wir hatten genügend Möglichkeiten. Danke an die Jungs, dass sie meinen Fehlschuss ausgebügelt haben."

Tom Schütz (Arminia Bielefeld): "Fabi hat uns so oft den Arsch gerettet, da kann man mal nen Elfer verschießen, passiert." - zum verschossenen Elfer seines Teamkollegen Fabian Klos.

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Wir waren heute stabil, haben gut und diszipliniert gespielt. Es war eine ansprechende Leistung unserer Mannschaft. Ich bin sehr glücklich, dass wir in der nächsten Runde stehen."

Gisdol über Neuzugang Walace: "Er ist erst 21, spricht die Sprache nicht und hat heute direkt einen sehr couragierten Auftritt hingelegt. Top."

Aaron #Hunt: "Der Normalfall müsste sein, dass wir in jedem Spiel so auftreten wie heute. Mit der gleichen Geschlossenheit mit den Fans" pic.twitter.com/bStTFmi1BM — Hamburger SV (@HSV) 7. Februar 2017

Gideon Jung (Torschütze Hamburger SV): "Ein gelungener Abend mit den Fans. Ein Tor zu schießen ist ein super Gefühl - einfach unbeschreiblich!"

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Glückwunsch an den HSV. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht und sind gegen einen engagierten und zweikampfstarken Gegner nicht so gut ins Spiel gekommen. Deswegen geht der HSV-Sieg in Ordnung."