Ballack setzt auf Bayern in der Königsklasse

Michael Ballack traut dem FC Bayern noch viel zu in diesem Jahr

Der ehemalige Münchner Mittelfeldstar Michael Ballack traut dem FC Bayern trotz seiner etwas abhanden gekommenden Dominanz in dieser Saison den ganz großen Wurf auf internationaler Ebene zu.

Der 40-Jährige glaubt fest daran, dass der deutsche Rekordmeister in dieser Saison das Rüstzeug mitbringt, um zum ersten Mal seit 2013 wieder die Champions League zu gewinnen: "Sie haben eine gute Chance, bis ins Halbfinale zu kommen. Dann kommt es darauf an, wer von den großen Klubs wie Real oder Barcelona sein ganzes Potenzial im richtigen Moment ausspielen kann", meinte Ballack gegenüber der "Sport Bild".

Vor den Achtelfinalduellen mit dem FC Arsenal (Hinspiel am 15. Februar um 20:45 Uhr) kommen beim langjährigen Nationalmannschaftskapitän keine Zweifel daran auf, dass sich die Bayern gegen die Londoner durchsetzen werden, trotz des Rückschlages im letzten Bundesligaheimspiel gegen den FC Schalke 04 (1:1): "Bayern ist klarer Favorit, zumal auch Arsenal in der Premier League nicht überragend spielt, zuletzt gegen Chelsea verlor. Außerdem hat Arsenal in der Vergangenheit immer Probleme bekommen, wenn man unter Druck steht, die großen Spiele gewinnen zu müssen."

Özil-Wechsel? "Titelchancen beim FC Bayern größer"

Dem deutschen Leistungsträger bei den Gunners, Mesut Özil, rät der Ex-Chelsea-Profi Ballack darüber hinaus zeitnah zu einem Vereinswechsel: "Viele Klubs hätten ihn gerne. Aber er weiß, dass er bei Arsenal einen sehr hohen Stellenwert genießt. Wenn er etwas Großes gewinnen möchte, ist die Chance beim FC Bayern meines Erachtens größer."

Dass der FC Bayern, bei dem Ballack selbst von 2002 bis 2006 unter Vertrag stand und in 107 Bundesligaspielen 44 Tore erzielte, im Jahr eins nach dem spanischen Startrainer Pep Guardiola sein sehr hohes Leistungslevel bislang nicht immer halten konnte, ist für den "Capitano" sehr gut nachvollziehbar: "Wenn man so viele Jahre die Liga dominiert, wie es die Bayern taten, wirst du als Spieler irgendwann auch mal müde im Kopf. Durch den Trainerwechsel zu Carlo Ancelottir im Sommer kommen die Spieler in eine Konsolidierungsphase - auch vom Kopf her."

Michael Ballack selbst kennt den heutigen Bayern-Coach aus der gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea zwischen 2009 und 2010 bestens. Über den 57-Jährigen meinte Ballack in der "Sport Bild": "Wenn die Ergebnisse ausbleiben, kann Carlo Ancelotti unangenehm werden. Aber an dem Punkt ist der FC Bayern noch nicht. Ich finde, er passt gut zu Bayern, er findet einen guten Draht zu den Spielern."