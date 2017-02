Upamecano: Der RB-Raketen-Rohdiamant

Dayot Upamecano (l.) hängt im Sprintduell auch Marco Reus ab

Gegen den Hamburger SV könnte ein weiteres hochgelobtes RB-Talent sein Startelf-Debüt in der Bundesliga geben. Bereits gegen Dortmund konnte Jungprofi Dayot Upamecano sein Potenzial andeuten.

Trikottausch unter Freunden war nach dem Duell zwischen Dortmund und Leipzig angesagt: Ousmane Dembélé durfte ein besonderes Jersey in Empfang nehmen. Aus den Händen von Upamecano erhielt er dessen Debüt-Trikot. Schon als Heranwachsende hatten sich beide in ihrem Heimatort, der französischen Kleinstadt Évreux, auf tristen Betonplätzen duelliert. Jetzt also das Wiedersehen auf großer Bundesliga-Bühne.

Während BVB-Youngster Dembélé mit seinem Turbo-Antritt inklusive anschließender Mustervorbereitung für Stürmerkollege Pierre-Emerick Aubameyang beim 1:0-Sieg über RB zum Matchwinner avancierte, deutete auch Upoamecano auf der Gegenseite sein großes Potenzial an. In der 66. Minute vor 80.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park eingewechselt, zeigte das neueste Mitglied des schier unerschöpflichen Leipziger Talentpools in der erstmals aufgestellten Dreierkette auch gleich, was es auf den französischen Bolzplätzen gelernt hatte.

Mit enormer Präsenz und erstaunlicher Antrittsstärke stemmte sich der Verteidiger in der Schlussphase gegen die schwarz-gelben Angriffswellen. Besonderes Highlight: In der 89. Minute kratzte der Bundesliga-Debütant den Torschuss von Ginter für seinen geschlagenen Torwart von der Linie. Wäre Federico Palacios-Martínez nur wenige Augenblicke später nicht aufgrund einer hauchdünnen Abseitsstellung zurückgepfiffen worden, wäre wohl Upamecano als ein Held des Last-Minute-Punktgewinns gefeiert worden.

RB-Trainer: "Dayot ist ein Rohdiamant"

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl war trotz der Enttäuschung das starke Debüt nicht entgangen. "Den Sprint kurz vor Schluss nach der Ecke, als Dayot dem Aubameyang fünf Meter abgenommen hat, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen", zeigte sich der Fußballlehrer nach der Partie beeindruckt.

Bereits im kommenden Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV winkt nach der Gelbsperre von Stamm-Innenverteidiger Marvin Compper sogar ein Startelfeinsatz. "Dayot ist ein Rohdiamant, hat im Training seine Qualitäten gezeigt. Gegen den HSV kann es sehr gut sein, dass er Marvin in der Startelf ersetzen wird", frohlockte Hasenhüttl.

Ein echter Blitzstart also für Upamecano, dessen Transfer zu Leipzig sich in die Länge gezogen hatte. "An eine solch lange Verhandlung kann ich mich in meiner Zeit bei meinen vielen Vereinen nicht erinnern", kommentierte Sportdirektor Ralf Rangnick die zähen Verhandlungen mit RB Salzburg in der Winterpause. Bemühungen, die sich schlussendlich auszahlen sollten. Obwohl zahlreiche Top-Klubs wie Juventus Turin, Manchester United oder Real Madrid um das Abwehr-Talent buhlten, erhielten die Bullen aus Leipzig für zehn Millionen Euro am Ende den Zuschlag.

Salzburg fungiert als Talentschmiede

Ein Transfer mit System: Mit Gulácsi, Bernado, Schmitz und Keita sind alleine in den letzten anderthalb Jahren vier Stammkräfte vom Schwesterverein Salzburg zum "großen Bruder" nach Leipzig wechselt. Auch der Personalie Rangnick dürfte bei den Gesprächen eine Schlüsselrolle zugekommen sein. Bereits vor anderthalb Jahren war es dem "Fußball-Professor" gelungen, Upamecano vom RB-Projekt zu überzeugen.

Nach einer überragenden U17-EM, die zahlreiche Interessenten auf den Plan rief, entschied sich der Franzose mit seiner Familie für die vermeintlich beste Perspektive in Salzburg. Strippenzieher bei der österreichischen Red-Bull-Dependance damals – Ralf Rangnick. "Es ist alles so gekommen, wie er es vorausgesagt hat. Meine Familie, mein Berater und ich vertrauen Herrn Rangnick", bedankte sich Upamecano unlängst in der "Leipziger Volkszeitung" bei seinem Förderer.

Für den 58-Jährigen ist der umschwärmte Neuzugang wie geschaffen für die Leipziger Fußball-Idee. "Er ist ein Spieler, der durch sein Alter, sein Potenzial und seine Spielweise hervorragend zu unserem Verein und unserer Philosophie passt", stellte der RB-Architekt bei der Vorstellung des Neuzugangs klar. Kein Wunder also, dass Upamecano mit 18 Jahren und 100 Tagen gegen Dortmund zum jüngsten Bundesliga-Profi der überschaubaren Vereinsgeschichte wurde.

Top-Speed - Auf und neben dem Platz

Seine Spielweise ist dabei besonders von Real-Verteidiger Raphaël Varane geprägt. "Ich schaue Varane sehr viel zu und mir auch sicher einiges ab von ihm", verriet der Jungspund. Auch mit seiner hohen Sprintgeschwindigkeit und starken Zweikampfwerten erinnerte der Neu-Leipziger in der österreichischen Liga an den französischen Nationalspieler.

Selbst gegnerischen Trainern blieb das Potenzial Upamecanos nicht verborgen. Nach einem Duell mit Salzburg zeigte sich Graz-Trainer Franco Foda nahezu euphorisiert: "Was Upamecano gespielt hat, war unglaublich und sensationell. Das habe ich schon lange nicht mehr in Österreich gesehen." Wohlgemerkt, zum Zeitpunkt des Lobes war der Angesprochene gerade einmal 17 Jahre alt.

Eine Karriere in Raketen-Geschwindigkeit, von der sich die Dortmunder zuletzt hautnah überzeugen konnten. Mit 34,4 km/h in der Spitze raste der Neuling nur so über den Platz. "Ich habe das nie speziell trainiert, ist wohl angeboren", so der abgezockte 18-Jährige. Top-Sprinter Aubameyang war nur unwesentlich schneller. Zumindest Kumpel Dembélé dürfte Upamecano in dieser Hinsicht schon abgehängt haben.

Falk Velten