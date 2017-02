Ibišević: "CL einfach nicht realistisch"

Vedad Ibišević dämpft die Champions-League-Erwartungen von Hertha BSC

Für Herthas Kapitän Vedad Ibišević ist die Qualifikation zur Champions League nicht realistisch. Der Bosnier sieht im Kampf um die ersten vier Plätze eine zu starke Konkurrenz.

Seit 563 Bundesliga-Minuten hat Hertha-Kapitän Vedad Ibišević nicht mehr getroffen. Am vergangenen Wochenende konnten die Berliner dennoch gegen Ingolstadt die ersten drei Punkte des Jahres einfahren und damit ein kleines Ausrufezeichen in Richtung Champions League setzen.

Doch davon will Ibišević nichts wissen. "Die Champions League ist einfach nicht realistisch für uns. Man vergisst immer wieder, gegen welche Konkurrenten wir uns durchsetzen müssten, um unter die ersten drei oder vier zu kommen", sagt der 32-Jährige der "Sport Bild". Selbst Platz sechs wäre ein großer Erfolg: "Wir müssen in der Liga um jeden Punkt kämpfen. Für Siege müssen wir immer an unsere Grenzen gehen".

Ibišević freut sich auf Top-Gegner

Für Ibišević ist das Weiterkommen im Pokal schon realistischer, auch wenn der Gegner im Achtelfinale Borussia Dortmund heißt. "Ich setze mir immer große Ziele, wir wollen der Stein im Weg von Borussia Dortmund sein", so der Stürmer. In einem Pokalfinale stand der Bosnier bereits: 2013 verlor er mit Stuttgart gegen Bayern München mit 3:2. Schon damals war es für Ibišević ein ganz besonderes Spiel, doch das Finale im eigenen Stadion spielen zu dürfen, würde das wohl noch einmal toppen.

Ibišević freut sich nach seiner Torflaute auf einen Top-Gegner wie den BVB: "Da weißt du, dass du wieder mehr Platz bekommst". Auch bei den nächsten Bundesliga-Partien gegen Schalke, Bayern und Frankfurt darf Ibišević dann auf mehr Freiraum vorm gegnerischen Tor hoffen.