Auba-Gerüchte: Plötzlich nur noch 45 Mio.?

Pierre-Emerick Aubameyang ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt

Gerüchte um einen Abschied von BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang sind etwa so neu wie die Zeitung von vorgestern - zumal der Gabuner höchstpersönlich in schöner Regelmäßigkeit Öl ins Feuer gießt - die neusten Berichte aus England überraschen aber schon ein wenig. Zumindest wenn man die gehandelten Ablösen betrachtet.

Bereits am Montag berichtete die englische "Sun" über ein Interesse von Manchester City und Coach Pep Guardiola am Dortmunder und schlug damit nicht unbedingt neue Wege ein. Zwei Tage später will das Blatt erfahren haben, dass auch Jürgen Klopp seinen Ex-Schützling auf die Insel zum FC Liverpool locken will. Eine Vermutung, die die Zeitung ebenfalls nicht unbedingt exklusiv äußert.

Exklusiv erscheint jedoch die Höhe der Ablöse: Demnach sind die Reds und die Citizens bereit, etwa 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den 27-Jährigen in den Ring zu werfen. Ein Angebot, für das man beim BVB wohl nicht einmal zum Hörer greifen würde.

70 Millionen wohl das Minimum

Das legt zumindest eine Aussage von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nahe, der bei "kicker.tv" unlängst äußerte: "Wir haben keinen Druck wie bei Hummels oder Mkhitaryan. Aubameyang hat Vertrag bis fast 2100 oder sowas. Es gibt nicht viele Klubs, die mehr Strahlkraft haben als der BVB. Verdienen tut er bei uns auch ganz ordentlich. Wenn ein Angebot kommt, spricht man, aber es wird wegen seines Vertrags nicht günstig." Nicht günstig soll dabei etwa eine Ablöse um die 70 Millionen Euro sein.

Kurz: Sollte sich Aubameyang im Sommer auf dem Markt befinden, werden sicherlich auch ManCity und Liverpool ihren Hut in den Ring werfen. Für 45 Millionen Euro wird Afrikas Fußballer des Jahres 2015 aber kaum das Weite suchen.