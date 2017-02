Almer muss erneut unters Messer

Robert Almer erlitt einen Rückschlag auf dem Weg zum Comeback

Rückschlag für den langzeitverletzten österreichischen Teamtormann und Austria-Keeper Robert Almer auf dem Weg zum Comeback: Am Mittwoch musste sich der 32-Jährige erneut am Knie operieren lassen. Das gab Almer via Facebook bekannt.

Im Europa-League-Spiel auswärts gegen die AS Roma im vergangenen Oktober hatte sich Robert Almer einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Außenband- und Innenmeniskus-Riss im rechten Knie zugezogen. Während der Rehab stellte sich nun heraus, dass der Meniskus nicht wie erhofft verheilt ist. Ein athroskopischer Eingriff wurde daher notwendig.

Ein Comeback des Austria-Kapitäns noch in dieser Saison war schon vor der neuerlichen OP ausgeschlossen. Almer hatte eine Rückkehr rechtzeitig zur Sommer-Vorbereitung angepeilt. Ob diese Zeitsetzung nach wie vor eingehalten werden kann, ist freilich offen.

Mehr dazu:

>> Almer in kleinen Schritten zum Comeback

red