HSV-Hüne Papadopoulos: Einer wie Mel Gibson

Schon jetzt enorm wichtig für den HSV: Kyriakos Papadopoulos

Am Samstag um 15.30 Uhr ist es so weit, dann trifft der Hamburger Sportverein auf Rasenballsport Leipzig. Ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Klub für Kyriakos Papadopoulos - diesmal als Anführer.

In seinem alten Leben wirkte der Grieche immer ein wenig getrieben. Erfasste eine TV-Kamera die Gesichtszüge des Innenverteidigers, fühlten sich viele Zuschauer unweigerlich an Mel Gibson in seiner Paraderolle im Kinohit "Braveheart" erinnert. Rage, Fokus und Siegeswillen. Kein Wunder, der Job in der Zentrale einer Viererkette ist nichts für schwache Nerven.

Arbeitet man zu allem Überfluss noch im Volkspark, wird der Posten in der Verteidigung zur Mammutaufgabe. Der Versuch, beim HSV Tore zu verhindern, ähnelt dem Greifzangen-Teddybär-Dilemma vom Jahrmarkt. Von derartigem Slapstick hatten die Verantwortlichen beim Bundesliga-Dino im Winter genug gesehen.

Zunächst holte der Vorstand mit Heribert Bruchhagen einen ausgewiesenen Fachmann für Krisenklubs in die eigenen Reihen - und der 68-Jährige machte umgehend Nägel mit Köpfen und beschloss die Leihe von Kyriakos Papadopoulos. Das Ziel: Dank defensiver Stabilität raus aus dem Tabellenkeller.

Das Wasser in der Suppe

Wer wissen will, wie wichtig Papadopoulos als Zutat in Bruchhagens Erfolgsrezept ist, für den empfiehlt sich ein Blick auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Im Aufeinandertreffen mit seinem Stammverein agierte der Grieche wie aufgedreht, gewann 72 Prozent seiner Zweikämpfe - Bestwert. Er gab als Innenverteidiger die meisten Torschüsse (vier) ab - Bestwert. Und den siegbringenden Treffer besorgte "Papa" nebenbei auch noch. Gegen die Werkself war er nicht das Salz in der Suppe, er war das Wasser.

Dass der Defensivspezialist überall auf dem Platz zu finden war, entging auch Trainer Markus Gisdol nicht: "Ich habe immer gewusst, was wir da bekommen. Kyriakos ist ein Impulsgeber mit Herz, der in jedem Spiel genau das abliefert, was wir wollen". Der 47-jährige Übungsleiter weiß, was er an seinem Schützling hat.

Solch ein Glück hatte Papadopoulos zuletzt nicht immer. Die Situation des 24-Jährigen ist kompliziert, seine Karriere geprägt von Leihgeschäften. Schalke 04, Bayer Leverkusen, dann der Umzug zu RB Leipzig - natürlich per Ausleihe.

Papa kann lächeln

Mit den Roten Bullen hat der kantige Toreverhinderer seitdem eine Rechnung offen. Den Großteil seiner Zeit in Sachsen verbrachte Papadopoulos zwischen Auswechselbank und Tribüne. Wenn Schiedsrichter Sascha Stegemann am Samstag nun das Nord-Ost-Duell freigibt, dürfte "Papa" wieder alles in die Waagschale legen: Rage, Fokus und Siegeswillen. Seit seiner Verpflichtung Mitte Januar hat sich der 25-fache Nationalspieler nicht nur zur Stammkraft, sondern auch in Windeseile zum Leader entwickelt.

Liefert er nun gegen RB eine ähnliche Performance wie zuletzt, könnte dies für die Rothosen zum Wendepunkt werden. Mit Bruchhagen an den Hebeln in der Leitzentrale, Gisdol an der Seitenlinie und Papadopoulos als Turm in der Schlacht könnte es tatsächlich gelingen, den HSV-Kutter aus dem Brackwasser des Abstiegskampfes zu lotsen.

Bis das Saisonziel erreicht ist, steht jedoch noch eine Menge Arbeit an. Tabellenplatz 16 würde zwar die Relegation und nicht den direkten Abstieg bringen, doch auf den Zweitletzten Ingolstadt haben die Norddeutschen derzeit nur einen mickrigen Punkt Vorsprung. Und trotzdem schaut Papadopoulos dieser Tage zuversichtlich drein. Wer genau hinschaut, kann hier und dort sogar ein Lächeln beobachten. Immerhin dort unterscheidet er sich von Mel Gibson. Glücklicherweise.

Simon Lürwer