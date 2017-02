Bobadilla: Mit Schuster war's "ganz schwierig"

Raúl Bobadilla will in der Rückrunde an alte Leistungen anknüpfen

Raúl Bobadilla blickt mit großer Motivation und Vorfreude den kommenden Wochenenden in der Bundesliga entgegen, wenn mit seinem FC Augsburg die nächsten Aufgaben im Abstiegskampf anstehen.

Nachdem der 29-Jährige es in der Hinrunde nach einer Schulter- und einer Wadenverletzung auf lediglich sechs Einsätze brachte, fühlt er sich nun passend zur Rückserie wieder gesundheitlich fit. Sein Last-Minute-Siegtreffer gegen Werder Bremen vom letzten Wochenende (3:2) sorgte dann noch für neues Selbstbewusstsein.

"Ich hatte viel Pech, aber jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich lache wieder und freue mich riesig, dass ich vom Trainer so schnell das Vertrauen bekommen habe", meinte der Südamerikaner im Gespräch mit dem "kicker".

Raúl Bobadilla betonte zudem, dass er weiterhin tagtäglich an seiner Form, Ausdauer und Fitness arbeite, um für die heiße Phase in der Bundesliga noch besser in Schwung zu kommen: "Ein paar Prozent fehlen noch, aber ich arbeite jeden Tag. Ich weiß, dass ich noch mehr kann", so der Matchwinner des letzten Wochenendes.

Für den Stoßstürmer, der seit 2013 knappe 100 Pflichtspiele für den FCA bestritten hat, war der Schritt vom FC Basel in Richtung Augsburg ein goldrichtiger. Das hat auch Bobadilla selbst, der zuvor bereits fünf weitere Profistationen abgeklappert hatte, für sich erkannt: "Ich war noch nie so lange in einem Klub. Seit ich in Augsburg bin, erlebe ich die besten Jahre meiner Karriere. Hier habe ich alles, was ich brauche. Der Verein steht hinter mir und gibt mir Selbstvertrauen."

Bobadilla: "Schauen, was nach vorne noch möglich ist"

Für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga mit Spielen gegen Mainz, Leverkusen, Darmstadt und Leipzig verspricht sich Raúl Bobadilla auch der neuen Spielphilosophie unter Neu-Coach Manuel Baum weiterhin sehr viel. Er gestand in diesem Zusammenhang Probleme mit der Spielanlage von Ex-Trainer Dirk Schuster ein: "Mit Dirk Schuster haben wir sehr defensiv gespielt, das war als Offensivspieler ganz schwierig. Jetzt ist es anders. Gegen Bremen haben wir das Spiel gedreht, weil wir mutig vorne gepresst haben."

Auf ein konkretes Saisonziel konnte sich der bullige Offensivmann dennoch nicht festlegen: "Wir wollen nicht wieder bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen, sondern ihn so schnell wie möglich schaffen. Dann schauen wir, was nach vorne noch möglich ist", so Bobadilla gegenüber dem "kicker".