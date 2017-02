Wechsel "kein Abstieg": Krkić will angreifen

Bojan Krkić blickt mit Freude in seine Mainzer Zukunft

Für das frühere Mega-Talent Bojan Krkić war der Wechsel zum Bundesligisten FSV Mainz 05 kein Abstieg. "Ich sehe meine Karriere als eine sehr positive Erfahrung für mich", sagte der Spanier, der Ende Januar von Stoke City zu den Rheinhessen gewechselt war, der "Bild"-Zeitung: "Ob der Verein bekannt ist, spielt auf dem Platz keine Rolle."

Als er nach Stationen in Spanien (FC Barcelona), Italien (AS Rom, AC Mailand) und den Niederlanden (Ajax Amsterdam) nach England ging, "hat mich auch jeder gefragt, wie ich mir das nur antun kann, zu so einem Klub zu wechseln, den keiner kennt", sagte der Offensivspieler: "Aber das war genauso wenig wie der Wechsel nach Mainz für mich ein Abstieg. Denn man darf nicht vergessen, Stoke war in den letzten drei Spielzeiten immer in den Top 10 der Premier League, Mainz hat Europa League gespielt und steht meistens im vorderen Tabellenmittelfeld." Vielmehr sehe er die letzten Jahre, in denen er bei Europas Top-Klubs angestellt war, als "ein Privileg".

Der Wechsel aus der "Komfortzone Barcelona" im Sommer 2011 zum AS Rom sei ein schwieriger, aber wichtiger Schritt in seiner Karriere gewesen. "Ich habe vier Jahre mit den besten Spielern der Welt zusammen trainiert und gespielt. Dann habe ich gemerkt: Um erwachsen zu werden, muss ich selbst Verantwortung übernehmen und aus dem Mikrokosmos Barcelona ausbrechen", so der Stürmer weiter, der auch mit den ewigen Messi-Vergleichen aufräumen möchte: "Ich kann nichts dafür. Auch in Barcelona habe ich immer nur 'Messi, Messi, Messi' gehört. Damit muss ich leben."

Neuanfang in der Bundesliga

Nun freue sich der Stürmer erst einmal über Einsatzminuten in der Bundesliga: "Wir Fußballer wollen natürlich am liebsten immer spielen. Im Moment bin ich aber noch dankbar für jede Minute, da ich in Stoke nicht lange gespielt habe", so der Spanier. Mit dem neu gewonnenen "Vertrauen" könne er "Mainz helfen".

Ein Ziel für die Rückrunde gibt der Winter-Neuzugang schon einmal an: "Ich wünsche mir, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und bis zum Ende Kontakt zu den Europa-League-Plätzen halten." Zunächst wolle er sich aber ganz in den Dienst der Mannschaft stellen. Bei der 0:4-Pleite am vergangenen Wochenende bei 1899 Hoffenheim wurde der Neuzugang in der 75. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Im Punktspiel am Freitag gegen den FC Augsburg (20:30 Uhr) möchte der Stürmer erstmals im neuen Trikot jubeln.