RB Leipzig will Schutz durch das Land NRW

Beim Spiel gegen Leverkusen wurde der RB-Mannschaftbus mit Farbbeuteln beworfen

Bundesliga-Neuling RB Leipzig hat schon im November das NRW-Innenministerium um mehr Schutz bei den Auswärtsspielen in Dortmund, Mönchengladbach und Schalke gebeten.

Das berichtet die "WAZ" fünf Tage nach den Ausschreitungen am Samstag im Rahmen des Ligaspiels beim BVB. Das Innenministerium bestätigte den Leipziger Brief, in dem es jedoch vornehmlich um die Sicherheit des Mannschaftsbusses gegangen sei.

Dortmunder Hooligans hatten die Leipziger Fans, darunter Frauen und Kinder, mit Steinen und Flaschen beworfen. Es gab zehn Verletzte. Nach Informationen der Zeitung zählte die Bereitschaftspolizei zunächst nur 152 Beamte, als die Lage eskalierte, musste eine Reserve-Hundertschaft eingeflogen werden. Innenminister Ralf Jäger von der SPD nimmt am Donnerstag in einer Aktuellen Viertelstunde im Landtag zu den Vorkommnissen Stellung.

Nicht das erste Mal

Der Leipziger Mannschaftsbus war bereits bei den NRW-Auswärtsspielen in Leverkusen und Köln attackiert worden. Da die Sachsen bislang nicht von Gewaltfans begleitet wurden, haben die Behörden das Risiko bislang niedriger bewertet. RB tritt am 19. Februar bei Borussia Mönchengladbach an und reist am 22. April nach Schalke.