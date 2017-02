UEFA will ECA-Mitglieder aufwerten

Aleksander Čeferin verkündete die neuen Regelungen

Die mächtige Klub-Vereinigung ECA könnte bald noch mehr Einfluss in der Europäischen Fußball-Union bekommen.

Das UEFA-Exekutivkomitee entschied am Donnerstag in Nyon, dass die beiden ECA-Abgesandten in dem Entscheidergremium stimmberechtigte Mitglieder werden sollen. Derzeit nehmen Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Andrea Agnelli von Juventus Turin als Beobachter ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil.

Die Entscheidung über die Aufwertung der ECA-Mitglieder fällt der UEFA-Kongress am 5. April in Helsinki. In der finnischen Hauptstadt soll dann auch über eine Amtszeitbeschränkung auf dreimal vier Jahre für die Exko-Mitglieder und den UEFA-Präsidenten abgestimmt werden. Am Alterslimit von 70 Jahren soll vorerst festgehalten werden.

Zudem wird es künftig ein transparentes Bewerbungssystem für die Ausrichter aller UEFA-Wettbewerbe geben. "Damit ist Schluss mit den politischen Entscheidungen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin.

BREAKING NEWS: UEFA President Aleksander Čeferin's 'good governance' reforms have been unanimously approved https://t.co/LXdOmvUeGU pic.twitter.com/9tzCXDYYgd — UEFA (@UEFA) 9. Februar 2017

Čeferin will Deutschland-Konkurrenz für EM 2024

Aleksander Čeferin hofft auf (mindestens) einen Konkurrenten für die deutsche Bewerbung um die EM 2024. "Es ist immer gut, wenn es mehrere Bewerber gibt", sagte der UEFA-Boss am Donnerstag. Offiziell hat bislang nur der DFB angekündigt, seine Unterlagen nach Nyon zu schicken. Erwartet wird noch eine Bewerbung der skandinavischen Länder und eventuell der Türkei.

Zu den Chancen der deutschen Bewerbung äußerte sich Čeferin nicht. "Grundsätzlich hat Deutschland natürlich eine gute Infrastruktur", sagte der Slowene: "Mehr kann ich derzeit aber nicht sagen. Lasst uns abwarten, was passiert." Die Entscheidung, wer die Endrunde 2024 ausrichten darf, fällt das UEFA-Exekutivkomitee im September 2018.

Die offiziellen Interessenserklärungen müssen bis zum 3. März 2017 bei der UEFA eingegangen sein, bis zum 27. April 2018 müssen die Nationalverbände dann ihre vollständigen Unterlagen eingereicht haben.