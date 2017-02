Real: Kommt ein Italien-Knipser statt Auba?

Andrea Belotti steht bei Real im Fokus

Seit Längerem wird Real Madrid mit unzähligen Top-Stürmern in Verbindung gebracht. Die neuesten Gerüchte könnten jetzt für ein Aufatmen im Dortmunder Lager sorgen.

Wie die renommierte italienische Sportzeitung "Gazetta dello Sport" berichtet, streckt Real Madrid die Fühler nach Andrea Belotti vom FC Turin aus. Demnach soll sich Turin-Präsident Urbano Cairo in der kommenden Woche mit Real-Boss Florentino Pérez in der spanischen Hauptstadt treffen, um über den Transfer zu verhandeln.

Erst kürzlich hatte der Torjäger seinen Vertrag beim Serie-A-Klub bis 2021 verlängert. Interessantes Detail: Der Italiener verfügt bei Interesse aus dem Ausland über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Für die Königlichen sicherlich keine Summe, die einen Transfer ausschließen würden. Schon bei den Verpflichtungen von Cristiano Ronaldo (94 Millionen) und Gareth Bale (101) hatte der spanische Rekordmeister ähnliche Summen investiert.

Baggert Real auch an de Gea?

Sollte der Deal tatsächlich finalisiert werden, wäre ein Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang nach Madrid wohl vom Tisch. Der Gabuner hatte zuletzt vermehrt mit einem Wechsel zu den "Galaktischen" kokettiert. Allerdings wurde kürzlich auch über eine Schar englischer Interessenten spekuliert. So gelten auch Manchester City und Liverpool als potentielle Wechsel-Ziele.

Neben Madrid-Favorit Belotti, der in der laufenden Saison bisher 15 Ligatore erzielte, planen die Iberer laut "Marca"-Informationen auch David De Gea ins Bernabéu zu locken. Bereits im Sommer 2015 hatte Real offensiv am United-Schlussmann gebaggert. Dieser wollte nun im Interview mit der spanischen Fachzeitschrift "AS" keine Gerüchte streuen: "Über dieses Thema werde ich nicht reden. Ich konzentriere mich nur auf meinen Klub." Trotzdem, was die Zukunft bringe, wisse "niemand", so der Spanier abschließend.

Auch der 17-jährige Milan-Youngster Gianluigi Donnarumma soll bei den Königlichen eine Option sein, um den oft kritisierten Keylor Navas in der kommenden Saison abzulösen.