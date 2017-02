Vorschau: Klopp bangt um die Königsklasse

Liverpool und Jürgen Klopp warten im neuen Jahr noch immer auf den ersten Liga-Dreier

Auch am kommenden Wochenende ist in Europas Ligen für Brisanz gesorgt - vor allem in England und Spanien: Den Titelfavoriten droht bei vermeintlich machbaren Gegnern Stolpergefahr. Zudem muss Jürgen Klopp seine Reds gegen einen starken Gegner aus der Krise führen. Spannung garantiert!

Samstag

Los geht's am Wochenende zur Mittagszeit im Londoner Emirates Stadium, wo Arsenal um 13:30 Uhr die abstiegsbedrohten Nordengländer aus Hull empfängt. Die Gunners müssen nach zwei bitteren Pleiten in den Stadtduellen mit Watford und Chelsea dringend punkten, schließlich sind Özil und Co. vom zweiten auf den vierten Rang abgerutscht. Den langersehnten Titel will Arsène Wenger aber noch nicht abschreiben. "Es ist nie vorbei," gab sich der erfahrene Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie noch kämpferisch.

Die Gäste sollten gleichwohl nicht unterschätzt werden: Am vorigen Spieltag bezwang der Aufsteiger sensationell den FC Liverpool.

Alles auf Sieg! Arsenal FC – Hull City

Um 16:15 Uhr rückt in Spanien der Titelkampf in den Fokus. Der amtierende Meister FC Barcelona gastiert bei Aufsteiger CD Alavés - ein Probelauf für das Endspiel der Copa del Rey. Schon mit einem Remis könnten die Katalanen zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag vorübergehend die Tabellenspitze erklimmen. Die Partie wird aber wahrlich kein Selbstläufer, das Hinspiel in Barcelona gewann Alavés sensationell mit 2:1.

Allerdings hat Erzrivale Real Madrid derzeit zwei Partien weniger auf dem Konto. Im Titelrennen kann sich Coach Luís Enrique derzeit voll und ganz auf seine Superstars Lionel Messi und Luis Suárez verlassen. Die beiden Südamerikaner führen die Torschützenliste in Spanien mit jeweils 16 Treffern an.

Wird der Jäger zum Gejagten? CD Alavés – FC Barcelona

Mit dem Schlusspfiff in Spanien startet auf der Insel das Wochenend-Highlight. Liverpool duelliert sich an der Anfield Road mit Titelkandidat Tottenham Hotspur. Bei den Reds stottert der Motor nach starker Hinrunde kräftig. Seit fünf Partien wartet Jürgen Klopp auf einen Sieg mit seiner Mannschaft. Nach der Blamage gegen Hull City werden die Kritiker immer lauter.

Bei den Spurs läuft es besser. Nach zuvor zwei Unentschieden gelang gegen Aufsteiger Middlesbrough ein 1:0-Arbeitssieg. Im Hinspiel an der White Hart Lane teilten sich die Teams die Punkte (1:1) - findet das Kräftemessen diesmal einen Sieger?

"This is Anfield!" Liverpool FC – Tottenham Hotspur

Um 20:45 Uhr könnte Real Madrid die Tabellenführung im Falle eines Barça-Sieges schon wieder zurückgewinnen. Die Königlichen treten bei Kellerkind CA Osasuna an. Abgesehen von der Niederlage in Sevilla ist die Liga-Bilanz der Königlichen 2017 mit bislang drei Siegen und zehn Treffern nahezu lupenrein. Ein Erfolg beim Tabellenschlusslicht sollte eigentlich selbstverständlich sein.

Erfüllen Kroos und Co. ihre Pflicht bei den abstiegsbedrohten "Rojillos"? CA Osasuna - Real Madrid

Sonntag

Am Sonntag steht ein weiterer Tabellenführer vor einer Pflichtaufgabe. Der FC Chelsea muss um 14:30 Uhr beim heimstarken Aufsteiger FC Burnley antreten. Nach dem überragenden 3:1 gegen Arsenal in der Vorwoche haben die Blues bereits neun Punkte Vorsprung auf den zweiten Tabellenplatz und damit praktisch schon eine Hand an der sechsten Meisterschaft.

Ein Selbstläufer wird die Partie aber nicht: Gegen Größen wie Manchester United und Liverpool zeigten die "Clarets" um Skandal-Profi Joey Barton, dass sie durchaus in die Lage sind, Top-Teams zu ärgern.

Marschieren die Blues weiter Richtung Titel? Burnley FC – Chelsea FC

Fabian Benterbusch