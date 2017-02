Medien: Lazio-Boss will Meyer & Gnabry

Bald im hellblauen Trikot? Lazio Rom soll an Max Meyer interessiert sein

Laut italienischen Medien ist Lazio Rom an einer Verpflichtung von Schalkes Max Meyer interessiert. Auch Werders Serge Gnabry soll in den Fokus der Römer gerückt sein.

Im Sommer läuft der Vertrag von Lucas Biglia bei Lazio Rom aus. Der Argentinier hat eine Verlängerung bisher abgelehnt, ein baldiger Wechsel ist nicht ausgeschlossen. Auch der Verbleib des senegalesischen Nationalspielers Keita Baldé Diao ist fraglich. Arsenal und Chelsea sollen angeblich bereit sein, 25 Millionen Euro für den 21-Jährigen zu zahlen.

Lazios Sportdirektor Igli Tare verfolgt deswegen schon seit längerem die internationale Fußball-Szene und ist wohl auf der Suche nach einem jungen talentierten Spieler fündig geworden: beim FC Schalke 04!

Wie das Online-Portal "Calciomercato" berichtet, soll Max Meyer ab dem Sommer Lazios Angriff verstärken und eine "Investition in die Zukunft" sein.

Sollte Schalke den internationalen Wettbewerb verpassen, wird es für die Königsblauen ohnehin schwer, Meyer in Gelsenkirchen zu halten. Ein Verkauf im Sommer könnte dicke Kohle in die Kassen spülen, die Schalke ohne die Teilnahme an einem internationalen Wettkampf fehlen würde. Der 21-jährige Meyer spielt seit 2009 für die Knappen. Sein Vertrag läuft noch bis 2018.

Gnabry wohl auch im Fokus

In die Fußstapfen von Diao soll angeblich Serge Gnabry treten. Der Vertrag des Stürmers von Werder Bremen läuft noch bis 2020. Eine Ausstiegsklausel soll einen Wechsel aber schon in diesem Sommer möglich machen - für acht Millionen Euro.

Neben den Hauptstädtern aus Italien sollen auch Klubs aus Spanien und England Interesse haben. Etwaigen Transfer-Gerüchten zufolge hat Gnabrys Vater vor kurzem aber vorsorglich einen Riegel vorgeschoben: "Er bleibt nächste Saison bei Werder. Für seine Entwicklung ist es das Beste".