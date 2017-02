Nouri: "Festhalten, was wir uns erarbeiten"

SVW-Coach Alexander Nouri will, dass sich sein Team endlich wieder belohnt

Nach drei knappen Niederlagen hintereinander hat Werder Bremens Trainer Alexander Nouri seine Schützlinge zu erhöhter Konzentration auf dem Spielfeld aufgefordert.

#Nouri: Müssen die letzten Prozente rauskitzeln & unsere Überzeugung behalten. Psychologie war in dieser Woche ein Aspekt. #WerderPk #svwbmg — SV Werder Bremen (@werderbremen) 9. Februar 2017

"Wir müssen auch 'mal festhalten, was wir uns erarbeiten. Es wäre wichtig, uns für gute Leistungen auch zu belohnen", sagte der Coach vor dem Bundesliga-Heimspiel der Hanseaten am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach. "Das einzige, was hilft, ist sportlicher Erfolg." Insgesamt sei er überzeugt von Werders Spielidee: "Man sieht sie auf dem Feld. Dieser Weg wird zu Punkten führen."

Durch Abwehrfehler hatte der Tabellen-15. mögliche Punktgewinne in seinen beiden Heimspielen gegen Bayern München und Borussia Dortmund verschenkt. In Ingolstadt verloren die Norddeutschen sogar trotz einer zweimaligen Führung. "Es wird also höchste Zeit, dass wir etwas Zählbares mitnehmen", sagte dazu Mittelfeldspieler Zlatko Junuzović, für den die letzte Niederlage "ein Schlag ins Gesicht" war. "Was soll ich hier reden? Wir müssen es Samstag auf dem Platz zeigen."

Hierbei möchte der Österreicher gern mit seinen gefährlichen Freistößen beitragen, die zuletzt nicht mehr fruchteten. "Jeder Standard kann entscheidend sein, aber es nur an meinen fehlenden Freistoßtoren festzumachen, ist zu wenig."

Kruse? "Ein wichtiger Spieler"

Dass es in Augsburg einen kleinen Zwist zwischen Max Kruse und Serge Gnabry um die Ausführung des Elfmeters geben hat, wollte Nouri nicht zu hoch hängen und betonte: "Es gibt keine Hierarchie. Das ist Eigenverantwortung der Spieler." Mit der Leistung von Kruse sei er zuletzt einverstanden gewesen: "Er ist nie ganz zufrieden, das spricht für ihn. Er ist ein wichtiger Spieler." Auch Clemens Fritz ist wieder fit und soll mitwirken. "Er ist für uns in welcher Rolle auch immer unverzichtbar", so der 37-Jährige.

#Nouri zu #Fritz: Er ist für uns in welcher Rolle auch immer unverzichtbar. Er ist wieder fit. #WerderPK #svwbmg — SV Werder Bremen (@werderbremen) 9. Februar 2017

Die Grün-Weißen könnten nach einer weiteren sieglosen Begegnung bis auf den direkten Abstiegsrang 17 zurückfallen. Fraglich ist noch der Einsatz von Routinier Claudio Pizarro (muskuläre Probleme). Dagegen könnte der Finne Niklas Moisander, der zuletzt wegen Oberschenkelbeschwerden pausieren musste, wieder ins Bremer Abwehrzentrum zurückkehren.

"Die Entscheidung wird nach dem Abschlusstraining fallen", erklärte Nouri. "Sie sind zwei wichtige Spieler, deswegen wollen wir jede Möglichkeit nutzen und ihnen die Tür offenhalten."