Trauer um Sportclub-Legende Skerlan

Der Wiener Sportclub durfte sich beim "Derby of love" gegen die Vienna über ein volles Haus in Dornbach freuen

Österreichs Fußball trauert um Karl Skerlan. Der legendäre Angreifer des Wiener Sportclubs (Führungstorschütze beim 7:0-Kantersieg gegen Juventus) ist in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 77 Jahren gestorben.

Skerlan holte mit dem Wiener Sport-Club (1958 und 1959) sowie der Admira (1966) insgesamt drei österreichische Meistertitel. Er war Mitglied des legendären Sportclub-Sturms mit Walter Horak, Adolf Knoll, Erich Hof und Josef Hamerl.

Beim 7:0-Heimsieg der Wiener im Europacup der Meister am 1. Oktober 1958 gegen Juventus (nach wie vor die höchste Europacup-Niederlage des italienischen Rekordmeisters) erzielte Skerlan in der 24. Minute die Führung.

Im österreichischen Nationalteam kam der Burgenländer in 14 Einsätzen auf drei Treffer.

Vom ASV Kittsee bis zum Juve-Schreckgespenst

Karl Skerlan wurde am 3. Jänner 1940 geboren. Vom ASV Kittsee kam er 1957 nach Wien-Dornbach zum Sportclub. Dort schlug der Newcomer voll ein. In seiner ersten Saison beim WSC sicherten sich die Schwarz-Weißen mit nur einer Niederlage in 26 Staatsliga-Runden vor Rapid den Meistertitel.

>> Der Tabellen-Endstand in der Staatsliga 1957/58

In der Spielzeit darauf wiederholte der Sportclub den Titelgewinn und blieb dabei sogar in der kompletten Staatsliga-Saison 1958/59 unbesiegt. Erneut hatte Rapid gegen den Rivalen aus Hernals das Nachsehen.

>> Der Tabellen-Endstand in der Staatsliga 1958/59

>> Perfect season! Sportclub ungeschlagen Meister

Von der 2:4-Niederlage gegen Rapid am 30. November 1957 bis zur 2:5-Schlappe gegen den 1. Wiener Neustädter SC am 12. September 1959 war die Mannschaft von Erfolgscoach Hans Pesser in 41 Meisterschaftsspielen in Folge ungeschlagen geblieben.

Mehr dazu:

>> Sieben Watschen für die "Alte Dame"

>> Alle Länderspiele von Karl Skerlan im Überblick

>> Rückführung des Wiener Sportklubs auf Schiene

red