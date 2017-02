Barça ohne Suárez im Copa-Finale

Luis Suárez darf im Copa del Rey-Finale nicht mitmachen

Barcelona muss im Finale der Copa del Rey am 27. Mai gegen CD Alavés auf Stürmerstar Luis Suárez verzichten. Der Uruguayer sah im Semifinal-Rückspiel am Dienstag gegen Atlético Madrid Gelb-Rot und wurde am Donnerstag vom spanischen Verband für insgesamt zwei Cup-Partien gesperrt, weil er nach seinem Ausschluss nicht sofort in die Kabine ging.

Barcelona dürfte gegen diese Entscheidung Berufung einlegen. Der Titelverteidiger muss im Copa-Endspiel auch auf Rechtsverteidiger Sergi Roberto verzichten, der gegen Atlético ebenfalls mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde.

Mehr dazu:

>> Sensationsteam Alavés muckt wieder auf

apa