Bender: "Jahr ohne Europa nicht vorstellbar"

Lars Bender hofft gegen Frankfurt auf sein Comeback

Bayer-Kapitän Lars Bender schlägt Alarm. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge steht am Samstag (15:30 Uhr) das schwere Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Plan. Der wiedergenesene Abräumer fordert nun mehr Konstanz.

Mit Tabellenplatz neun ist in Leverkusen derzeit niemand zufrieden. Zehn Punkte beträgt der Abstand auf Platz vier bereits. Verständlich, dass Bender, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern könnte, Alarm schlägt: "Für unsere Ansprüche ist ein Jahr ohne Europa eigentlich nicht vorstellbar. Aber wir brauchen jetzt nicht über Europa zu reden. Das wäre in unserer Situation völlig vermessen", sagte der 27-Jährige, der die Situation als "dramatisch" einschätzt, der "Bild".

Verliert Bayer auch gegen die Überraschungsmannschaft aus Frankfurt, rücken die Saisonziele in immer weitere Ferne. "Die Erwartungen an uns sind hoch, die Erwartungen, die wir an uns selbst stellen, sind ebenfalls hoch. Aber vielleicht müssen wir so ehrlich sein, dass wir den Erwartungen nicht gerecht werden", schlug Bender drastische Töne an.

"Wir hatten keine Konstanz"

Den Grund für die Talfahrt sieht Bender im ständigen Auf und Ab: "Wir sind eine junge Truppe, vielleicht ist es nicht immer leicht, alles so wegzustecken. In der Hinrunde ist ja schon vieles schwierig gewesen, wir sind nicht in die Spur gekommen, hatten keine Konstanz." Deshalb ginge es in den nächsten Spielen einzig darum, "überhaupt mal wieder etwas Fußball zu spielen".

Bender bestritt sein letztes Pflichtspiel am 9. Spieltag beim 2:1-Sieg in Wolfsburg. Seither laborierte der 27-Jährige an einer Verletzung an der Ferse. Nun will der Kapitän auf dem Platz wieder vorangehen und fordert von der Mannschaft, "mal von vorne bis hinten ein schönes Spiel durchzubringen".