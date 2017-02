Nach Rotsperre: Forsberg brennt auf Comeback

Emil Forsberg fehlte zuletzt gesperrt

Nach seiner abgesessenen Rotsperre greift Leipzigs Offensivmann Emil Forsberg am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV wieder ins Spielgeschehen ein. Der Schwede ist heiß auf seinen 16. Saisoneinsatz.

Für den Schweden sei es ausgesprochen problematisch gewesen, seinen RB Leipzig nur von der Tribüne oder vom Fernseher aus verfolgen zu können. "An den Spieltagen und am Tag davor ist es schwer, weil du weißt, dass du nicht spielen wirst", meinte Emil Forsberg in der "Bild".

Er habe die für ihn spielfreie Zeit vor allen Dingen genutzt, um an seinem allgemeinen Fitnesszustand zu arbeiten: "Ich habe mit unseren Athletiktrainern Kai Kraft und Niklas Dittrich viel Krafteinheiten und viele Läufe mit hoher Intensität absolviert. Ich fühle mich stark, bin in einem Top-Zustand und freue mich auf das Spiel am Samstag."

Bis zu seinem rüden Foul im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (0:3), als er vor der Winterpause FCB-Kapitän Philipp Lahm von hinten wegsenste, gehörte der 25-Jährige zu den Senkrechtstartern der laufenden Bundesligasaison. Mit acht Assists gehört Forsberg zu den besten Vorbereitern der Liga, außerdem steuerte er auch schon fünf Saisontore für die Roten Bullen bei.

Zukunft bei RB? "Vertraue meinem Berater"

Das Heimspiel gegen den Bundsligadino aus Hamburg soll laut Forsberg unbedingt gewonnen werden, um den zweiten Platz in der Tabelle nach den Auswärtsniederlagen in Ingolstadt, München und Dortmund wieder zu festigen.

Allerdings warnt der schwedische Nationalspieler vor dem HSV: "Sie haben viele neue Spieler geholt. Die spielen jetzt ganz anders, haben ja gerade auch Leverkusen und auch Köln im Pokal geschlagen. Sie kommen mit Selbstvertrauen." Das Hinspiel gegen die Rothosen gewann Leipzig im September auswärts mit 4:0. Forsberg erzielte dabei sein erste Bundesligator.

Auch zu immer neu aufflammenden Gerüchten um einen Abschied aus Leipzig in diesem Sommer äußerte sich der RB-Zehner vor dem 20. Spieltag. Ein einhundertprozentiges Bekenntnis zum Bundesligaaufsteiger vermied Forsberg: "Ich habe noch Vertrag und fühle mich hier wirklich wohl mit Shanga [Forsbergs Ehefrau, Anm. d. Red.]. Wir lieben Leipzig. Um alles andere kümmert sich mein Berater. Ich habe volles Vertrauen zu ihm."

Trotz eines laufenden Kontraktes bis 2022 waren im Winter Spekulationen über einen möglichen Wechsel aufgekommen, nachdem sein Berater sich öffentlich wage zur Forsberg-Zukunft geäußert hatte.