Gisdol: Kein Bock auf die Bullen

Markus Gisdol hätte Trainer bei RB Leipzig werden können

Markus Gisdol tritt am Samstag mit dem Hamburger SV bei RB Leipzig an. Der HSV-Coach stand einst selbst bei RB auf dem Wunschzettel. Sein Förderer Ralf Rangnick wollte ihn nach Sachsen locken.

Unter Rangnick war der 47-Jährige vor acht Jahren U23-Trainer in Hoffenheim. Später wurde er Co-Trainer bei Schalke 04 und gewann dort gemeinsam mit Rangnick 2011 den DFB-Pokal. Doch zu einer Zusammenarbeit in Leipzig kam es nicht.

Als Alexander Zorniger im Februar 2015 bei RB zurücktrat, suchte Sportdirektor und RB-Macher Rangnick einen Nachfolger. Er fragte bei Gisdol an, aber der lehnte ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte der damalige Hoffenheim-Trainer kein Interesse an einem Job in Leipzig, wie die "Fussball Bild" berichtete. Er wollte den Aufschwung in Hoffenheim weiter mitgestalten. Außerdem sei es schon damals Gisdols Wunsch gewesen, einmal einen Traditionsklub zu trainieren.

Trotzdem schwärmt er heute noch von Rangnick: "Ich habe Rangnick sehr viel zu verdanken. Er und Helmut Groß [heutiger strategischer Berater Rangnicks, Anm. d. Red.] haben mich gefördert und in den Profi-Fußball geholt." Dennoch wollte er ihm nicht nach Leipzig folgen.

Gisdol lobt die Spielweise von RB Leipzig

Er sagte seinem einstigen Mentor Rangnick ab, der letztendlich zeitweise in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor in Leipzig tätig war und mit den Roten Bullen schließlich den Bundesliga-Aufstieg 2016 realisierte. Nach der Absage von Gisdol bediente sich Rangnick damals bei dessen Trainerteam, verpflichtete unter anderem Spielanalyst Johannes Spors. Dem Verhältnis zwischen Rangnick und Gisdol hat das aber nicht geschadet.

Der HSV-Coach zeigte sich angetan von dem Werdegang der Roten Bullen: "Das, was sie mit dem vielen Geld angefangen haben, ist schon sehr sinnvoll. Sie haben eine tolle Mannschaft und ein Jugendzentrum, das fast beispiellos in Deutschland ist."

Bei der Beurteilung der Leipziger Spielweise zeigte Gisdol Humor, als er sagte: "Da kannst du dich schnell erkälten, wenn Leipzigs Spieler so schnell an dir vorbeirennen." Das zeigte RB eindrucksvoll beim 4:0-Sieg im Hinspiel. Es wird sich zeigen, ob Gisdol dieses Mal ein Rezept gegen den Bullen-Express hat.