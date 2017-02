Barcelona, Alavés und die Generalprobe

Messi und Co. sind derzeit fast im Dauereinsatz

In der spanischen Meisterschaft steigt am Samstag (ab 16:15 Uhr im weltfussball-Liveticker) gleichsam die Generalprobe für das Finale der Copa del Rey. Der FC Barcelona trifft auswärts auf den CD Alavés, der so wie die Katalanen den Sprung ins Pokal-Endspiel am 27. Mai schaffte. Das erste Liga-Saisonduell ging im vergangenen September im Camp Nou überraschend mit 2:1 an den Tabellenzwölften aus dem Baskenland.

Alavés setzte sich am Mittwoch im Cup-Semifinal-Rückspiel gegen Celta Vigo durch, einen Tag zuvor lösten die Katalanen in einem aufreibenden 1:1 gegen Atlético Madrid das Endspiel-Ticket. Für Barça war es die elfte Partie binnen 34 Tagen. "Es wäre interessant zu wissen, ob es in Europa noch eine Mannschaft gibt, die zuletzt so viele intensive Spiele in so kurzer Zeit gehabt hat", sagte Trainer Luis Enrique, merkte aber auch an: "Das ist unser Anspruch. Wir sind ein Club, der Titel holen will."

Ein neuerlicher Titelgewinn in der Liga scheint derzeit aber nicht sehr realistisch. Nach Verlustpunkten gerechnet fehlen dem amtierenden Doublegewinner sieben Zähler auf Spitzenreiter Real Madrid, der ebenfalls am Samstag bei Schlusslicht Osasuna zu Gast ist.

Aufgrund der Absage der Partie vor einer Woche gegen Celta Vigo waren die Königlichen zwei Wochen spielfrei und schafften es in dieser Zeit, nahezu alle verletzten Spieler wieder einsatzbereit zu machen. Lediglich Gareth Bale fällt noch bis März aus, zudem steht Toni Kroos gegen Osasuna wegen einer Sperre nicht zur Verfügung.

