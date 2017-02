Medien: Tuchel und Schmidt im Arsenal-Fokus

Schmidt und Tuchel gelten als Trainerkandidaten beim FC Arsenal

Geht der Steuermann im Sommer von Bord? Der Vertrag von Arsenal-Teammanager Arsène Wenger läuft aus und wurde noch immer nicht verlängert. Nun ist eine Liste möglicher Nachfolger aufgetaucht. Darauf befinden sich auch zwei bekannte Namen aus der Bundesliga.

Als heißester Kandidat bei den Gunners gilt BVB-Coach Thomas Tuchel. Wie der "Mirror" berichtet, soll es bereits erste Anfragen aus London gegeben haben. Demnach habe sich Tuchel in Europa einen Ruf als außerordentlich begabter Trainer erarbeitet. Dem Boulevardblatt zufolge erscheint es den Arsenal-Verantwortlichen möglich, Tuchel von einem Wechsel überzeugen zu können.

Zudem wird - durchaus überraschend - auch Roger Schmidt ins Gespräch gebracht. Der eigenwillige Übungsleiter befindet sich mit Bayer Leverkusen schon länger auf Talfahrt. Die Werkself hinkt ihren hohen Ansprüchen deutlich hinterher. Schmidt gilt als angezählt, das Spiel gegen Frankfurt könnte sein persönliches Endspiel werden. Laut "Mirror" kein Problem für die Gunners, die den 49-Jährigen für seinen offensiv Stil schätzen.

Allegri und Jardim ebenfalls im Blickfeld

Neben dem deutschen Duo soll auch Juve-Cheftrainer Massimiliano Allegri zu den Kandidaten gehören. Der Italiener holte den Scudetto mit der "Alten Dame" in den vergangenen beiden Jahren.

Eine weitere Option soll Leonardo Jardim sein. Der Stern des Monaco-Coaches ging in der laufenden Saison auf. Der Portugiese hat sein Talent unter Beweis gestellt und die torhungrigen Monegassen in der Ligue 1 wie in der Champions League auf Top-Niveau gebracht.

Auch Bournemouth-Coach Eddie Howe und Ronald Koeman vom FC Everton wurden lange Zeit als Wenger-Erben gehandelt, sollen in den Arsenal-Planungen aber keine Rolle mehr spielen.