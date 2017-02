Doll: Entscheidungen sprechen für Tuchel

Thomas Doll (l.) lobt BVB-Coach Thomas Tuchel für seine Arbeit

Thomas Doll ist zur Zeit erfolgreicher Meister-Trainer bei Ferencváros Budapest. Doch die Bundesliga hat der ehemalige Dortmund-Coach nicht aus den Augen verloren. Sorgen macht er sich um den BVB aber keine.

Bei Borussia Dortmund ist in dieser Saison einiges an Unruhe zu spüren. Unter anderem sagte Ex-BVB-Profi Michael Schulz in einer TV-Diskussion, dass Trainer Thomas Tuchel vom Typ her nicht nach Dortmund passe. Was sagen Sie dazu?

Ich bin nicht in der täglichen Arbeit vor Ort. Daher kann ich nur schwer etwas dazu sagen. Aber ich denke, dass Thomas Tuchel ein hervorragender Trainer ist. Wir haben damals unsere A-Lizenz zusammen gemacht. Er hat bewiesen, dass er eine Mannschaft führen kann. Jeder Trainer hat ja einen anderen Stil. Man sollte sich davor hüten, ihn mit Jürgen Klopp zu vergleichen. Oder auch Pep Guardiola mit Carlo Ancelotti. Die Unruhe kommt oft von außen herein.

Am Ende hat Borussia Dortmund die richtige Antwort gegeben und gegen eine ganz starke Leipziger Mannschaft gewonnen in einem Fußballspiel auf sehr hohem taktischen Niveau. Wenn man gesehen hat, wie Thomas Tuchel dort mitgefiebert hat und seine Mannschaft über 93 Minuten gepusht hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendein Problem hat mit seinen Emotionen.

Es sind so viele Spiele in einer Saison. Heutzutage wird so schnell die Lanze über Trainer gebrochen, das ist leider gang und gäbe. Der Respekt, den man in Italien oder England einem Coach entgegen bringt, der fehlt leider mittlerweile. Es ist schade, dass man sich den Trainer rauspickt und die Spieler sind immer noch die gleichen, die auch drei Jahre später immer noch dort herumlaufen.

Sie sehen also eine ganz gute Perspektive für den BVB?

Wenn man nur die Punkte betrachtet mit acht Zählern Abstand auf Tabellenplatz zwei, dann ist das schon ein ganz schönes Brett. Aber in der Champions League sind sie vor Real Madrid weitergekommen. Im Pokal sind sie jetzt gegen Hertha in die nächste Runde eingezogen. Es ist alles möglich. Am Ende ist es doch egal, ob ich Zweiter oder Dritter bin, wenn ich mich für die Königsklasse qualifiziere. Und wenn schlussendlich der vierte Platz rauskommt, dann ist das vielleicht nicht die Silbermedaille, aber man ist in der Champions League. Es kann noch eine großartige Saison werden.

Dieses Spiel gegen RB war unglaublich wichtig. Die ganzen Personalentscheidungen haben für Tuchel gesprochen, weil er den ein oder anderen Hochkaräter draußen gelassen hat.

Wie schwer ist es eigentlich für einen Trainer, Spieler wie André Schürrle oder Mario Götze draußen zu lassen?

Für einen Trainer ist es ganz schwer, weil diese Spieler auch ein ganz schönes Paket gekostet haben. Aber er muss auch zusehen, was das Beste für die Mannschaft ist und womit er den meisten Erfolg hat. Und wenn der ein oder andere noch nicht die richtige Wettkampfpraxis hat, wenn er noch nicht richtige Power mitbringt und vielleicht noch nicht über einen bestimmten Punkt gehen kann, dann wähle ich natürlich andere Spieler, weil es vorher mit dem ein oder anderen nicht geklappt hat, Spiele zu gewinne.

Ich lobe zum Beispiel die Entscheidung, Erik Durm zu bringen. Dieser hat den Spieltag vorher auf der Bank gesessen und hat jetzt von Beginn an gespielt im neuen System. Das ist zu 100 Prozent aufgegangen, er war sehr sehr lauffreudig.

Wenn man sich das Gegentor ansieht, das der BVB in Mainz bekommen hat, wo der ein oder andere nicht mit zurückgelaufen ist, dann zieht der Trainer aus so etwas auch seine Schlüsse. Dann schaut er, wer bereit ist, den ein oder anderen Weg mehr zu gehen. Und manchmal ist dann das Talent oder die Klasse oder die Qualität nicht so wichtig wie das Herz.

Nun gab es ja relativ heftige Ausschreitungen rund um die Partie des BVB gegen Leipzig. Haben Sie so etwas in Ihrer Zeit als Dortmund-Trainer in ähnlicher Form mal erlebt?

Nein, so etwas habe ich noch nicht miterlebt. Wenn unser Bus ins Stadion fuhr, war ja drumherum alles abgesichert.

Wenn Dortmund auf Schalke trifft, wird sicherlich auch das ein oder andere Mal etwas passiert sein. Dass es jetzt allerdings rund um das Stadion so heftig war, wo Familien ein Fußballspiel schauen und an einem schönen Event teilnehmen wollten, finde ich schlimm. Diese Leute, die dafür zuständig sind, sollte man ganz schnell aus dem Verkehr ziehen. Denn das ist eine Gefahr für den Fußball. Die Bundesliga boomt, die Leute fühlen sich sicher in den Stadien. Da ist es sehr traurig, wenn solche Sachen vor dem Stadion passieren. Auch für den Verein ist es bitter, denn Borussia Dortmund wird mit den Vorfällen verbunden. Dabei will der Großteil der Fans eigentlich nur den eigenen Klub unterstützen. Es ist schade, dass es kleinere Gruppen oder Leute gibt, die dort ausrasten.

Das Gespräch führte Chris Rohdenburg