Sportvorstand beim FCB? Schmadtke winkt ab

Kein Bock auf die Bayern: Jörg Schmadtke

Philipp Lahm will es wohl nicht machen, also sucht der FC Bayern weiter nach einem neuen Sportvorstand. Die Gerüchteküche brodelt, einige Namen sind im Umlauf. Die besten Chancen werden immer noch Gladbach-Manager Max Eberl zugerechnet. Doch auch auch Köln-Manager Jörg Schmadtke wurde bereits genannt.

Jetzt hat der 52-Jährige zu den Gerüchten Stellung genommen. Gegenüber dem "Express" sagte Schmadtke: "Ich kann nichts zum Thema FC Bayern sagen. Ich habe einen Vertrag beim 1. FC Köln bis 2020 und in dieser Sache keinen Kontakt zum FC Bayern." Außerdem fügte der Manager hinzu: "Das sind doch sowieso derzeit alles nur Spekulationen."

Dass er nach seinem aktuellen Umzug nach Düsseldorf, der für Ende Februar ansteht, gar im Sommer in einer Art Wechselspiel am Ende Sportchef in Gladbach werden könnte, falls Eberl das Amt beim deutschen Rekordmeister übernimmt, dementiert Schmadtke ebenfalls: "Ich habe in dieser Causa weder zum FC Bayern noch zu Gladbach Kontakt. Es ist auch nicht so, dass ich aktuell einen Drang verspüre, den FC zu verlassen."

Wehrle: "Arbeiten super und vertrauensvoll zusammen"

Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle hofft jedenfalls auf einen Verbleib des ehemaligen Torhüters: "Wir arbeiten super und vertrauensvoll zusammen. Ich würde mich freuen, wenn dies sehr lange so anhält."

Zuletzt hatte Rekordnationalspieler Lothar Mätthaus Schmadtke in der Kölner Zeitung ins Gespräch gebracht. "Ich sehe nur zwei Kandidaten, die zurzeit den Anforderungen beim FC Bayern gerecht werden können: Max Eberl und Jörg Schmadtke. Beide haben bewiesen, dass sie Qualitäten haben", sagte der 55-Jährige am Donnerstag.