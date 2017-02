BVB: Ladehemmung "sicherlich problematisch"

Für Thomas Tuchel ist das Spiel in Darmstadt eine Kopfsache

Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hat sich am vor dem Spiel am Samstag in Darmstadt (15:30 Uhr) über seine Erwartungen geäußert. Außerdem sprach er über Marco Reus, Marc Batra und ein Arsenal-Gerücht.

Tuchel forderte auf der Pressekonferenz am Freitag, dass sich seine Mannschaft "von allen Erwartungen und Favoritenrollen freimachen" soll. Die äußeren Einflüsse auf den Auftritt bei einem Underdog dürfen "keine Rolle spielen". "Wir sind immer in der Lage, hochkarätige Chancen zu erspielen. Dass wir sie zu selten nutzen, ist sicherlich problematisch", sagte der Coach.

Weiter verwies Tuchel auf die Gegebenheiten in Darmstadt und sagte: "Wir müssen uns auf die Bedingungen und das Flair bei Darmstadt einlassen." Im Gegensatz zu den "eher taktischen Spielen gegen Hertha und Leipzig ist es jetzt ein eher mentales Spiel".

Personal: Vier Spieler sind fraglich

Tuchel betonte, dass die Champions League-Partie in Lissabon am Dienstag (20:45 Uhr) "null Auswirkungen auf die morgige Aufstellung haben" wird. "Ich würde morgen am liebsten mit der Elf vom Hertha-Spiel starten - das wird aber wohl leider nicht möglich sein", bedauerte Tuchel. Geschont werde aber kein Spieler: "Wer fit ist, fährt mit."

Allerdings sind mehrere Profis angeschlagen. Marcel Schmelzer hat einen Schlag auf das Knie bekommen, Matthias Ginter hat Sprunggelenksprobleme. Außerdem ist Moussa Dembélé erschöpft und bekommt eventuell eine Pause. Auch hinter Marco Reus steht schon ein Fragezeichen. Er bekam einen schmerzhaften Schlag auf das Becken. "Die aktuellen Beschwerden von Marco haben nichts mit vorangegangen Verletzungen zu tun", betonte der Trainer.

Positiv hervorgehoben wurde Innenverteidiger Marc Batra, der sich zuletzt in aufsteigender Form präsentierte. "Er hat etwas Ungestümes, etwas Leidenschaftliches, das ihn auszeichnet. Wir haben gesehen, wie wichtig er sein kann", sagte Tuchel. Er wies jedoch auch auf die oft zu forsche Gangart des Spaniers hin: "Manchmal fällt es ihm schwer, geduldig zu bleiben - gerade gegen tief stehenden Mannschaften."

Arsenal-Gerücht: Tuchel ahnungslos

Am Schluss der Pressekonferenz wurde der BVB-Coach auf ein Gerücht angesprochen, das der englische "Mirror" in Umlauf gebracht hatte. Angeblich sei der Dortmunder Übungsleiter Top-Kandidat auf die Nachfolge von Arsenals Team-Manager Arsène Wenger. Dessen Vertrag läuft im Sommer aus.

Tuchel dazu: "Da wissen Sie mehr als ich! Ich kann ihnen keine Informationen dazu geben, weil ich darüber nichts weiß. Ich bin glücklich hier!"