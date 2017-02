Sturm verlängert mit Foda

Der Sturm-Trainer Franco Foda verlängert bis 2019

Nach langem Warten gibt es nun eine Vollzugsmeldung: Der Bundesliga-Tabellendritte Sturm Graz und Trainer Franco Foda einigten sich auf eine Verlängerung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrags bis 2019.

"Es hängt im Grunde an nichts mehr. Wir wollen mit Franco Foda weiterarbeiten, er möchte mit uns weiterarbeiten", hatte Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl noch am Dienstag eine baldige Entscheidung in Aussicht gestellt. Nun ist es fix: Foda bleibt weitere zwei Jahre Cheftrainer der Schwarz-Weißen.

Mehr dazu:

red