"Schnell angepasst": Draxler bei PSG glücklich

Julian Draxler fühlt sich in Paris sehr wohl

Julian Draxler hat sich in den ersten Wochen bei seinem neuen Klub Paris Saint-Germain gut eingelebt.

"Alles läuft wirklich gut", sagte er in einem Interview auf der Vereins-Webseite. "Normalerweise braucht man etwas Zeit, aber am Ende habe ich mich hier sehr schnell angepasst", ergänzte der 23-Jährige.

Draxler war Ende des vergangenen Jahres vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt und hat für seinen neuen Verein bereits im Pokal und in der Liga getroffen. "Es war ein guter Start und ich bin froh, dass ich ein paar Tore schießen konnte", sagte er.

"Ich bin sehr glücklich mit den ersten Wochen hier, aber die Zukunft ist das Wichtigste." Sein Ziel sei es, mit dem französischen Meister mehrere Titel zu holen. "Das Team hat letzte Saison vier Titel gewonnen. Es wird nicht leicht, das zu wiederholen, aber es wäre fantastisch."

Draxler von Verratti beeindruckt

Beeindruckt sei der deutsche Nationalspieler dabei vom Auftreten seines Team-Kameraden Marco Verratti: "Er ist ein sehr intelligenter Spieler. Ich habe ihn mit und ohne Ball beobachtet, er ist wirklich sehr stark. Mit ihm zu spielen, macht einfach Freude", so der 23-Jährige.

In sieben Pflichtspiel-Einsätzen für die Pariser konnte der Neuzugang bereits mit vier Treffern glänzen. Am Freitag trifft PSG auf Girondins Bordeaux und versucht weitere Punkte auf Tabellenführer AS Monaco gut zu machen. Dann käme auch der erste Titel für Draxler wieder in greifbare Nähe.