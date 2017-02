Hertha will den S04-Fluch besiegen

Hertha-Coach Pál Dárdai will den Fans gegen Schalke einen Sieg schenken

Nach dem dramatischen Pokal-Aus bei Borussia Dortmund will es Hertha BSC drei Tage später beim zweiten großen Ruhrpott-Klub besser machen.

"Wir wollen auch nach dem Spiel am Samstag stolz sein. Für unsere Fans ist es ein wichtiges Spiel", sagte Hertha-Trainer Pál Dárdai vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18:30 Uhr) bei Schalke 04: "Schalke hat großes Potenzial, aber wir wollen mehr auf unsere Stärken achten."

PD: Die Statistik ist mit acht Niederlagen in Serie schlecht. Wir müssen sie verbessern. #S04BSC #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 10. Februar 2017

Die Statistik spricht allerdings klar gegen die Berliner, die nach dem Pokal-Aus im Ruhrgebiet geblieben waren: Die letzten acht Spiele in der Schalke-Arena gingen allesamt verloren (1:16 Tore). "Statistisch gesehen haben wir keine Chance - und die wollen wir nutzen", sagte Dárdai, der weiter auf seinen verletzten Offensivspieler Mitchell Weiser verzichten muss.

Änderungen an der Startelf

Im Spiel gegen die Königsblauen wird es auch auf die Fitness ankommen. 120 Minuten plus Elfmeterschießen haben die Hauptstädter noch in den Beinen. "Wir haben gegen Dortmund am Limit gespielt. Wir werden sehen, wie fit wir sind", sagte der Ungar und fügte an: "Wir hatten aber keine Reisestrapazen." Allerdings versprach der 40-Jährige: "Wir werden unsere Kräfte mobilisieren, alles investieren, um etwas aus dem Spiel mitzunehmen."

PD: Auswärts war es etwas zuletzt etwas dünn, das wollen wir ändern. #S04BSC #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 10. Februar 2017

Dazu könnte er auch personell etwas ändern. In die Karten schauen ließ sich Dárdai allerdings nicht: "Wir werden sehen, ob wir frische Kräfte reinwerfen. Das Team hat in Dortmund zwar gut funktioniert, aber wir haben Optionen." Somit könnte es zu einem Einsatz von Marvin Plattenhardt kommen, "auch wenn Maximilian Mittelstädt gut gespielt hat".