Eberl: "Bayern-Spekulationen nerven"

Max Eberl hat keine Lust mehr auf Gerüchte um seine Person

Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl ist von den anhaltenden Gerüchten um seinen möglichen Wechsel zum Rekordmeister Bayern München genervt.

"Es besteht aktuell kein Kontakt zu Bayern München. Ich habe aber grundsätzlich eine gute Beziehung zu Uli Hoeneß", erklärte Eberl vor dem Bundesligaspiel am Samstag bei Werder Bremen: "Daraus aber abzuleiten, ich wäre Bayerns Wunschkandidat, ist reine Spekulation."

Die Bayern sind nach der Absage von Philipp Lahm mehr denn je auf der Suche nach einem Sportdirektor für die kommende Saison. Eberl wird seit Monaten mit seinem Ex-Klub, aus dessen Jugend er stammt und für den er einst in der Bundesliga auflief, in Verbindung gebracht. "Diese Spekulationen nerven schon. Sie haben auch keinen ernsten Hintergrund", so der Sportdirektor.

Trio um Raffael für Bremen-Spiel fraglich

Dieter Hecking lässt sich dagegen nicht aus der Ruhe bringen. "Mich beeinflussen die Spekulationen um Max Eberl überhaupt nicht. Das gehört zu unserem Job dazu", sagte der 52-Jährige, der seit seinem Amtsantritt in der Winterpause sieben Punkte aus drei Bundesligaspielen geholt und die Borussia ins Pokal-Viertelfinale geführt hat.

Die Partie in Bremen ist für Hecking "ein ganz wichtiges Spiel. Mit einem Erfolg könnten wir einen großen Schritt machen". Ob Raffael, Tobias Strobl und Nico Elvedi die Reise an die Weser mitmachen können, entscheidet sich kurzfristig. Definitiv ausfallen werden Winterzugang Timothée Kolodziejczak, Jonas Hofmann, Ibrahima Traoré, Marvin Schulz und Mamadou Doucouré. Kapitän Lars Stindl fehlt gelbgesperrt.