Pizarro trotz Pleitenserie zuversichtlich

Claudio Pizarro kehrt in den Werder-Kader zurück

Claudio Pizarro hat seinem Trainer Alexander Nouri nach zuletzt drei Niederlagen in Folge den Rücken gestärkt.

Der Trainer sei am Fehlstart im neuen Jahr nicht schuld, "das sieht man, denn wir haben gut gespielt", sagte der 38-Jährige: "Es sind die individuellen Fehler, die uns Tore kosten. Wir müssen uns mehr konzentrieren, über 90 Minuten, dann wird alles besser."

Pizarro würde am liebsten schon im Heimspiel am am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach dabei mithelfen. Der Peruaner ist nach Oberschenkelproblemen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. "Ich fühle mich ganz gut. Ob ich auch spielen werde, ist am Ende eine Entscheidung des Trainers", so der Routinier.