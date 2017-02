Doll exklusiv: "Das hat dem HSV gefehlt"

Ex-HSV-Trainer Thomas Doll hat sich zur Lage bei den Hanseaten geäußert

Thomas Doll trainiert seit drei Jahren erfolgreich den ungarischen Klub Ferencváros in Budapest. Doch auch die Bundesliga und vor allem seine alte Liebe, der Hamburger SV, sind nicht aus seinem Sichtfeld verschwunden. Der 50-Jährige kann sich sogar irgendwann eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte vorstellen.

Im Interview mit weltfussball nimmt Doll den Kader seines Ex-Klubs genauer unter die Lupe, äußert sich zu Winterneuzugang Walace und spricht über die neuen Männer an der Spitze des Nordklubs.

Beim Hamburger SV hat sich einiges getan in letzter Zeit. Unter anderem wurde das Führungspersonal ausgetauscht. Langsam kommen auch die Bundesliga-Punkte wieder. Gelingt dem Verein nun endlich der Umschwung?

Thomas Doll: Das weiß ich nicht. Um das zu beurteilen, ist es noch zu früh. Vor kurzem beim Spiel in Ingolstadt hat ja überhaupt nichts funktioniert. Da würde ich lieber noch ein paar Spiele abwarten. In Hamburg geht es ja gern schnell, dass man selbstzufrieden wird. Ich glaube, es war jetzt erst einmal wichtig zu sehen, dass man die letzten drei Heimspiele gewonnen hat, dass man auch das Gefühl hat, eine kleine Macht zu werden und im eigenen Stadion Spiele zu gewinnen.

Gegen Leverkusen hat der HSV das zuletzt kämpferisch hervorragend gemacht. Die ersten dreißig Minuten waren natürlich Antifußball, weil beide Teams das Spiel zerstört haben. Leverkusen hat allerdings kein Mittel gefunden und war behäbig und der HSV hat es richtig gut gemacht und auch verdient geworden. Mir war klar, dass das Tor nach einer Standardsituation fallen würde, weil aus dem Spiel heraus einfach zu wenig kam. Deswegen war das auch verdient. Durch die beiden Innenverteidiger [Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos/d. Red] kommt nun auch etwas mehr Sicherheit rein. Das hat dem HSV die letzten Jahre gefehlt.

Meinen Sie die beiden Neuen, Heribert Bruchhagen und Jens Todt, können für die nötige Ruhe sorgen?

Ich glaube schon. Heribert Bruchhagen ist ja ein erfahrener Mann, der weiß genau, was zu tun ist. Und Jens Todt kennt den Verein ja auch ganz gut, der war ja schon mal als Nachwuchskoordinator dort tätig. Ich denke schon, dass jetzt Ruhe hereinkommt.

So richtig ruhig wird es allerdings erst, wenn man erfolgreich ist. Und das hängt immer mit den Resultaten der ersten Mannschaft zusammen. Es jetzt wichtig, dass sie Anschluss haben. Der Blick geht nach oben. Sie haben viele Punkte geholt in den letzten Spielen. Das ist glaube ich ganz ganz wichtig.

Vor zwei Jahren haben Sie den HSV kritisiert und dem Kader "Zweitliga-Niveau" bescheinigt. Wie sieht es in dieser Saison aus?

Ich glaube, dass sie jetzt einen Kader haben, der wieder Hoffnung macht, Bundesliga-Punkte zu sammeln. Damals hatte man das Gefühl, dass alles nur zusammengewürfelt war. Da war wenig Schnelligkeit im Team.

Jetzt haben sie ein gutes Grundgerüst zusammen, mit René Adler und den beiden Innenverteidigern Papadopoulos und Mavraj, mit dem sie wieder Siege einfahren können. Vorne haben sie schnelle Leute, die gefährlich sein können: Auf den Außenpositionen mit Nicolai Müller und Filip Kostić. Und ich finde auch Bobby Wood sehr beweglich in der Spitze. Der wird auch noch seine Tore machen. Das sieht alles ganz vernünftig aus. Mit Walace haben sie noch einen Brasilianer dazubekommen, der sicher auch seine Chance kriegen wird, wenn er richtig integriert ist.

War denn der Wintertransfer von Walace richtig? Peter Neururer hat sich gegenteilig geäußert und ihn als ein Wagnis bezeichnet.

Das ist auch durchaus gewagt. Ich denke allerdings schon, dass der Junge Qualität hat. Aber jeder weiß auch, dass er aus einer Ecke kommt, wo 25 Grad sind. Das ist wohl auch das, was Peter Neururer meint. Aber einem Vollblutfußballer ist das eigentlich egal, ob es warm ist oder nicht. Und dadurch dass schon ein Brasilianer da ist, wird ihm das Einleben deutlich leichter gemacht. Douglas Santos ist schon etwas länger da, ein Ansprechpartner ist also vorhanden. Die Sprachprobleme werden geringer sein. Ich glaube, dass Walace nicht so lange braucht.

Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft sich als Team findet. Dann ist es für jeden neuen, jungen Spieler einfacher, in ein funktionierendes Gebilde reinzukommen. Als möglicher Heilsbringer, der für zehn Millionen Euro gekommen ist, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, ist hingegen immer gefährlich.

Auch ein Kostić wird ganz anders Fußball spielen, wenn das Gebilde beim HSV wieder gefestigter ist. Denn alle haben sich ja gewundert, warum es bei ihm in Hamburg nicht klappt, wo doch ein Timo Werner in Leipzig durchstartet.

Wenn wieder etwas Ruhe eingekehrt ist: Könnten Sie sich wieder eine tragende Rolle beim HSV vorstellen? Die Fans würden Sie ja wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen.

Das weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus. Und was so die Fußballerträume angeht, habe ich ja die meisten schon gelebt: Als ich Profi geworden bin oder in der Nationalmannschaft gespielt habe oder Trainer war beim HSV, das war schon schön. Aber warum eigentlich nicht? Ich bin ja noch in einem jungen Traineralter. Irgendwann wird vielleicht nochmal der Moment kommen in ein paar Jahren.

Außerdem hatte ich jetzt schon eine Chance, in die Bundesliga zurückzukommen, im November. Aber ich habe eine tolle Aufgabe in Budapest und deshalb spielt das für mich keine Rolle.

Was ist für die Hanseaten am Wochenende gegen RB möglich?

Viel! Wenn der HSV seine Lehren zieht aus seinen Heimauftritten und diese Aggressivität und Kompaktheit mit nach Leipzig nimmt und sich clever anstellt – heißt: nicht ins offene Messer läuft, in Kontersituationen, hinter denen man dann nicht mehr hinterherkommt – dann ist auch bei RB etwas möglich. Leipzig hat das zwar in Dortmund gut gemacht, aber sie müssen diese Niederlage auch erst einmal verkraften.

ZUR PERSON: Thomas Doll ist ehemaliger HSV-Profi und war zwischen 1990 und 1991 sowie zwischen 1998 und 2001 für den Klub von der Elbe aktiv. Im gleichen Jahr übernahm der heute 50-Jährige ein Trainer-Amt in der Jugend beim Hamburger SV und stieg schließlich zum Cheftrainer auf. Seit Ende 2013 ist er bei Ferencváros in Budapest angestellt und gewann mit dem ungarischen Team die Meisterschaft und zwei Mal den Pokal.

Das Gespräch führte Chris Rohdenburg