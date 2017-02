Napoli gewinnt gegen Genoa

Jubel in Neapel

SSC Napoli hat sich zumindest vorläufig auf den zweiten Platz in der italienischen Meisterschaft verbessert. Durch Tore von Piotr Zielinski (50.) und Emanuele Giaccherini (68.) gab es in Neapel am Freitagabend einen 2:0-Heimsieg gegen den CFC Genoa.

Sechs Tagen nach dem furiosen 7:1-Erfolg in Bologna ließ es Napoli ruhiger angehen. Erst in der zweiten Halbzeit drehte der Favorit auf, die Gäste hatten vor der Pause bereits zweimal verletzungsbedingt wechseln müssen.

Fischio finale al "San Paolo"! Vittoria per il @sscnapoli, che batte il @GenoaCFC e conquista i tre punti! #NapoliGenoa termina 2-0! pic.twitter.com/19RYPlBJ4W — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 10. Februar 2017

Zielinski brach den Bann und setzte damit seinen Lauf fort: Der Pole war in den letzten zehn Spielen der Partenopei nun an acht Treffern direkt beteiligt.

Mertens hat wieder seine Füße im Spiel

Sommer-Neuzugang Giaccherini besorgte mit seinem ersten Treffer in der Serie A für Napoli den 2:0-Endstand. Die Vorarbeit leistete Dries Mertens, der damit in der laufenden Spielzeit nun schon an 21 Treffern direkt beteiligt ist (16 Tore und fünf Assists).

Napoli ist nun schon seit beeindruckenden 13 Ligaspielen ungeschlagen und weist hinter Spitzenreiter Juventus (57 Punkte) nun 51 Zähler auf. Verfolger AS Roma (50) kann aber am Sonntag beim FC Crotone noch nachziehen.

Genoa steckt nach dem achten sieglosen Spiel in Serie hingegen weiter auf Rang 16 fest.

dpa/red