Gladbach dachte über Kruse-Rückholaktion nach

Max Kruse wäre im Sommer fast nach Gladbach zurückgekehrt

Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat bestätigt, dass Enfant terrible Max Kruse vor der Saison fast wieder an seiner alten Wirkungsstätte gelandet wäre.

"Es gab bei uns die Überlegung, Max vor dieser Saison zurückzuholen. Sportlich wissen wir, dass er gepasst hätte. Und er hat diese positive Arschloch-Mentalität, dass er einfach alles für den Sieg tut", erklärte Eberl gegenüber der "Bild".

Der Transfer des zuvor beim VfL Wolsburg ausgemusterten Ex-Nationalspielers scheiterte er aber an den finanziellen Rahmenbedingungen - genauer gesagt an der Vertragsverlängerung von Gladbachs Leistungsträger Raffel im Sommer.

"Es war vor der Saison fraglich, ob Raffa bei uns verlängert. Als er dann unterschrieben hatte, war im Sturm keine Planstelle mehr frei. Und Geld hatten wir auch keins mehr", sagte Eberl.

Für den Brasilianer, der seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 2019 ausgedehnte, schnürte die Borussia inklusive Prämien und Zusatzzahlungen dem Vernehmen nach ein Zehn-Millionen-Euro-Paket. Mit mehr als drei Millionen Euro pro Jahr ist er laut "Express" Top-Verdiener beim aktuellen Bundesligazwölften.

Für Kruse führt der Weg statt an den Niederrhein in den hohen Norden. Der Angreifer schloss sich Werder Bremen an.