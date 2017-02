Ajax trauert um Legende Keizer

Piet Keizer spielte als Profi nur für Ajax

Der frühere niederländische Nationalspieler Piet Keizer ist tot. Wie seine Familie und sein einziger Profiverein Ajax mitteilten, verstarb Keizer am Donnerstag im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung.

Rust zacht Piet Keizer...

Der Angreifer spielte von 1961 bis 1974 für Ajax. An der Seite des legendären Johan Cruyff, der im vergangenen März ebenfalls nach einer Lungenkrebserkrankung verstorben war, trug Keizer als langjähriger Kapitän und Torjäger (189 Treffer in 490 Pflichtspielen) maßgeblich zum Gewinn des Europacups der Landesmeister in den Jahren 1971 bis 1973 bei.

"Mit Piet verlieren wir einen der größten Ajax-Spieler aller Zeiten. Nach seiner aktiven Zeit war er ein treuer und kritischer Anhänger unseres Vereins. Er war häufiger in unseren Büros zu Gast, um über das Geschehen bei Ajax zu sprechen. Wir werden ihn nie vergessen", erklärte Geschäftsführer Edwin van der Sar.

Ajax heeft vanochtend het trieste nieuws ontvangen dat clubicoon Piet Keizer op 73-jarige leeftijd is overleden:

Für die niederländische Nationalmannschaft erzielte Keizer elf Tore in 34 Einsätzen. Sein größter Erfolg mit der Elftal war Platz zwei bei der WM 1974 hinter Gastgeber Deutschland.