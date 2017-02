FCB-Gerüchte: Eberl vermeidet klares Dementi

Wie sieht die Zukunft von Gladbachs Sportdirektor Max Eberl aus?

Max Eberl hat sich zurückhaltend zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel als Sportdirektor zum FC Bayern München geäußert.

"Es war mein Herzenswunsch, Sportdirektor zu werden. Ich bin gerade Sportdirektor bei einem wirklich großartigen Klub. Ich bin stolz, dass ich hier arbeiten darf und ich bin stolz, etwas aufgebaut zu haben. Eine Ausstiegsklausel für den FC Bayern habe ich nicht", sagte Eberl am Rande des Gastspiels von Borussia Mönchengladbach bei Werder Bremen gegenüber "Sky".

Nachdem Philipp Lahm unter der Woche seinen Verzicht auf den Sportdirektoren-Posten beim FC Bayern verkündet hatte, wird wieder der Name Eberl diskutiert.

Eberl ist seit 2008 Sportdirektor in Gladbach, in dieser Zeit schaffte er mit dem Klub zweimal die Champions-League-Teilnahme. Der frühere Verteidiger besitzt am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2020.