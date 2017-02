Stimmen: "Fair, dieses Spiel zu verlieren"

BVB-Coach Thomas Tuchel war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden

Der 20. Spieltag der 1. Bundesliga hatte einiges zu bieten: Einen Sieg des HSV gegen den starken Aufsteiger aus Leipzig, eine Niederlage des BVB gegen den Tabellenletzten und einen Last-Minute-Sieg der Bayern. Die Stimmen:

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund 2:1

Torsten Frings: "Wir haben ein überragendes Spiel abgeliefert und all das, was wir uns vorgenommen haben, perfekt umgesetzt. Wir wollten Dortmund nicht ins Spiel kommen lassen. Noch wichtiger war, dass wir mit viel Selbstvertrauen gespielt haben."

Jan Rosenthal: "Wir sind heute einfach mal mutig drauf. Wir haben ja nichts mehr zu verlieren, wir sind Letzter. Mit jeder Szene haben wir mehr Selbstvertrauen bekommen."

Thomas Tuchel: "Es war ein verdienter Sieg von Darmstadt. Allein das zeigt, wie wenig von dem, was uns ausmacht, wir auf dem Platz gesehen haben. Wenn wir so weit unter unserer Leistungsgrenze spielen und gleichzeitig der Gegner zumindest sehr nahe an seinem Limit, ist es nur fair, dieses Spiel zu verlieren und dass die Mannschaft gewinnt, die ihr Potenzial ausschöpft."

Roman Bürki: "Es hat eindeutig irgendwas nicht gestimmt. Wir waren nicht so präsent und die Aggressivität hat gefehlt. Heute haben wir einiges falsch gemacht."

FC Ingolstadt - Bayern München 0:2

Maik Walpurgis: "Es ist für uns sehr, sehr bitter. Die Mannschaft hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet und sehr gut verteidigt. Nach vorne haben wir nicht unseren besten Fußball gezeigt. Wir waren zu fahrig, aber aufgrund der Leidenschaft wäre ein Punkt verdient gewesen."

Marvin Matip: "Wir haben den Bayern über 90 Minuten einen tollen Fight geboten und toll dagegengehalten. Wir nehmen die positiven Sachen mit, es hat nicht jede Mannschaft die Qualität wie der FC Bayern."

Carlo Ancelotti: "Es war ein wichtiger Sieg für uns. Die erste Hälfte war sehr schwierig, wir haben keinen Platz gefunden. Ingolstadt war defensiv richtig stark. Wir mussten alles geben, wir haben alles gegeben und sind zufrieden mit dem Ergebnis. Das gibt uns eine Menge Selbstvertrauen für Mittwoch."

Arjen Robben: "Ich habe dem Trainer ein Kompliment gemacht. Ingolstadt hat gekämpft. Es ist immer bitter, wenn du in der letzten Minute ein Tor kassierst."

RB Leipzig - Hamburger SV 0:3

Ralph Hasenhüttl: "Ich glaube, dass wir heute kein gutes Heimspiel gemacht haben. Wir hatten eine Chance zu Beginn, die haben wir leider nicht genutzt. Dann kam der Gegner mit zwei Standardsituationen durch. Da haben wir nicht gut verteidigt. So etwas passiert dann auch einmal. Wir haben viel versucht, wenig ist geglückt. Man hatte das Gefühl, wir hätten heute noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen."

Willi Orban zu seiner fünften gelben Karte: "Im Nachhinein ist es eine dumme Aktion von mir. Ich bin da ein bisschen emotional gewesen, da muss ich ruhiger bleiben."

Markus Gisdol: "Eine perfekte englische Woche für uns, die so nicht zu erwarten war. Wir wollten nicht in die Pressing-Falle des Gegners tapppen. Das ist uns gelungen. Wir haben heute auch verdient gewonnen, auch wenn wir den Sieg nicht überbewerten wollen. So eine konsequente Leistung darf man auch mal loben."

Kyriakos Papadopoulos: "Die wollten schon, aber ich wollte weg hier. Ich bin froh, dass ich beim HSV bin. Das ist eine Mannschaft mit richtig guten Fans. Es freut mich, hier zu spielen."

René Adler: "Wir wissen genau, wo wir herkommen. Bei uns dreht keiner durch. Wir werden die Welle mitnehmen und wollen im wichtigen Spiel gegen Freiburg nachlegen."

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:0

Roger Schmidt: "Es war eine schwierige Situation nach den beiden Niederlagen für meine Mannschaft. Die Spieler waren aber total fokussiert. Der Sieg war verdient und gibt Vertrauen für das Augsburg-Spiel, um dort wieder um die drei Punkte zu kämpfen."

Niko Kovač: "Das 0:3 ärgert mich, man kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Uns ist nach dem dritten Spiel innerhalb von einer Woche etwas der Saft ausgegangen. Und ich kann nur immer wieder betonen: Wir sind keine Spitzenmannschaft."

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0:1

Alexander Nouri: "Wir wollten zumindest an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen, aber das war zu wenig. Der Stachel sitzt jetzt tief, unsere Situation fühlt sich extrem schwer an. Wir haben auf dem Spielfeld keine Lösungen gefunden, wir hätten das Glück einfach erzwingen müssen."

Frank Baumann zum Spiel: "Es war in allen Bereichen zu wenig. Wir haben die Situation, dass wir im Abstiegskampf stecken, nicht angenommen."

... zum Trainer: "Es geht ganz normal weiter. Wir werden morgen das Spiel analysieren und uns dann auf das nächste Spiel vorbereiten."

Felix Wiedwald: "Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber leider keine zwingende Torchancen rausgespielt."

Dieter Hecking: "Mit diesem Sieg konnten wir den Druck ein bisschen aus dem Kessel nehmen. Die Mannschaft ist momentan sehr gefestigt, das zeichnet sie erfreulicherweise aus. In der zweiten Halbzeit war phasenweise Unruhe in unserem Spiel, aber insgesamt haben wir die Aufgabe in Bremen gut gelöst."

Tony Jantschke: "Wir verteidigen wieder richtig gut. Wir kämpfen auch wieder gut. Das muss uns auszeichnen, das hat uns jahrelang ausgezeichnet. Dieter Hecking hat als Trainer sehr viel erreicht, er hat die meisten Bundesligaspiele aller Trainer. Das überträgt er auf uns."

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 2:0

Martin Schmidt: "Für uns war es heute kein einfaches Spiel. Das letzte hatten wir hoch und dämlich verloren. Der Sieg heute ist nicht ganz unverdient! Die Leistung heute war ein wichtiges Zeichen für die nächsten Spiele! Aber die Erleichterung ist nicht groß, es gibt noch viele Spiele!"

Manuel Baum: "Wir haben uns viel vorgenommen. Leider haben wir aber in der ersten Halbzeit die Gier nach dem Ball vermissen lassen. Die ganze Woche haben wir darauf hingewiesen, dass Mainz bei Kontern stark ist, aber leider ist es doch so gekommen. Ansonsten war das Spiel von beiden Seiten nicht wirklich mit großen Torchancen bestückt. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas besser. Aber dann passiert der Elfmeter."