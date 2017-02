Barça-Fan nach Schlägerei in Lebensgefahr

Außerhalb des Stadions gab es eine Massenschlägerei zwischen Barça- und Alavés-Fans

Ein Fan des spanischen Meisters FC Barcelona hat bei einer Massenschlägerei zwischen Barça-Ultras und Anhängern von Deportivo Alavés schwere Kopfverletzungen erlitten und schwebt in Lebensgefahr.

Mehr als 50 vermummte Personen - zum Teil bewaffnet mit Metallstangen und Stöcken - waren am Samstagmittag an der Massenschlägerei in der Innenstadt von Vitoria beteiligt. Die Tumulte ereigneten sich vor der Ligapartie, die Barça mit 6:0 gewann.

Así ha sido la brutal pelea entre los ultras del Alavés y del Barça en las calles de Vitoria (vía @ArranoBaltzaa).pic.twitter.com/3IOHMoNrGJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 11. Februar 2017

Weitere Personen wurden verletzt, in den sozialen Medien kursieren Videos der blutigen Auseinandersetzungen. Die Ultras gingen auch mit Stühlen und Tischen eines Cafés aufeinander los. Der FC Barcelona und Deportivo Alavés treffen im spanischen Pokalfinale am 27. Mai erneut aufeinander.

Nuevo vídeo de la pelea entre aficionados de Alavés y Barça vía @Lekuezama



VIOLENTOS FUERA DEL FÚTBOL YA!!! pic.twitter.com/hy0buLBvde — Carrusel Deportivo (@carrusel) 11. Februar 2017

Alavés verurteilte die Krawalle aufs Schärfste und kündigte harsche Sanktionen an, sollten Vereinsmitglieder oder Dauerkarteninhaber involviert gewesen sein.