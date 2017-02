Harter Fight! Real schlägt Osasuna

Cristiano Ronaldo (vorn) erzielte den ersten Treffer für Real gegen Osasuna

Real Madrid ist wieder Tabellenführer der Primera División. Dafür brauchte der spanische Rekordmeister allerdings ein hartes Stück Arbeit gegen den Tabellenletzten von CA Osasuna, um den am Ende klaren 3:1-Erfolg unter Dach und Fach zu bringen

Weltfußballer Cristiano Ronaldo (24.), Isco (62.) und Lucas Vázquez (90.+3) trafen für die ohne den gelbgesperrten Toni Kroos angetretenen Königlichen, Sergio León erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Osasuna (33.), die vor allem in den ersten zwanzig Minuten spielbestimmend waren.

Die Gastgeber starteten furios und so waren die Mannen von Trainer Joaquín Caparrós in der Anfangsphase deutlich näher am Führungstreffer als die Königlichen. Doch nach einem feinen Pass von Karim Benzema war CR7 zur Stelle und legte den Ball aus spitzem Winkel durch die Beine von Keeper Salvatore Sirigu in das Netz. Die Antwort ließ jedoch nicht lang auf sich warten: León nahm einen Ball aus dem Mittelfeld auf und chippte ihn sehenswert über Keylor Navas ins Tor. Ein toller Treffer, der am Ende aber nicht zum Punktegewinn reichte.

Denn nach der Pause drehte Real auf und nutzte seine Gelegenheiten eiskalt. Erst nutzte Isco eine Nachschuss-Chance zum erneuten Führungstreffer und versenkte das Leder aus dem Sechzehner heraus in den Maschen. In der Nachspielzeit machte schließlich Vázquez den Deckel drauf und lupfte den Ball über Sirigu ins Tor.

Wegen der Teilnahme an der Klub-WM und einem Spielausfall in der Vorwoche hat der Champions-League-Sieger zudem noch zwei weitere Partien in der Hinterhand und kann seinen Vorsprung auf Platz zwei ausbauen, der derzeit einen Punkt beträgt.